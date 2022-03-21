İhtiyaç Sahiplerine Müjde! Her Ay Alınacak Devlet Ödemesi belli oldu. Detayları haberimizde.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. 2022 yılında yapılan zam ile ödemeler şubat ayında zamlı olarak yapıldı. İhtiyaç sahiplerine destek ödemesi bu ayın 15’i itibariyle tekrar zamlanacak. Zamlanan ödemeler hesaba yatırılma süreci ay sonuna kadar sürecek. Binlerce ailenin faydalandığı Evde Bakım Parası ile ilgili ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Evde Bakım Parası Alma Koşulları

Evde bakım parası almak için en az yüzde 50 engelli olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra bu yardımdan faydalanmak için mevcut engel durumunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerince görevlendirilmiş yetkililer tarafından belgelendirilmesi şarttır. Ayrıca bu destekten yararlanmak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin üçte ikisinden az olması isteniyor.

Evde Bakım Parası 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aylık olarak yaklaşık 535 bin engelli vatandaşa evde bakım hizmeti sunulduğunun altını çizdi. Bakanlık, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde verilen evde bakım parasının 1798 TL’den 2354 TL' ye çıkarıldığını açıkladı.

Evde Bakım Parası Nasıl Sorgulanır?

Engelli vatandaşlar evde bakım parası sorgulamalarını şifreleriyle e-Devlet üzerinden yapabilirler. Giriş yapılan sayfada bulunan ‘Engelli Evde Bakım Ödeme Sorgulama’ kısmından evde bakım paranızı öğrenebilirsiniz. Evde bakım parası sorgulamasını SMS yoluyla yapmak isteyen vatandaşlar, telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazarak 4747’ye kısa mesaj göndererek de sorgulama yapabilirler.