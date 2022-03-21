Emekliye Muslukları Açan Banka Belli Oldu! Emekli Olmanız Durumunda 400.000 TL Nakit Alınacak! Başvuru yapacak olan emekliler nasıl işlem yapacak haberimizde...

Emekli olan kişiler için başlatılan bu kampanyada 400.000 TL gibi yüksek limitli nakit kullanacak olan kişilere, uygun faiz oranları ile kredi imkanı tanınmaktadır. 400.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte 24 ay vadeli kredi alabileceklerdir. Yapı kredi bankası, sadece emekli olan ve kendi bankasından maaş alan kişilere gelirlerine göre ödemeler yapmaktadır. Gelir durumu yüksek olan emekliler 400.000 TL'ye kadar nakit alacakken, 400.000 TL altında da gelir durumunuza göre onay verilmektedir. Yapı kredi bankası ayrıca kredi alacak kişilere, borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi kampanyası da yapılmaktadır. Borç kapatma kredisi ile diğer bankalardaki tüm borçlarınızı tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.

400.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

400.000 TL'ye kadar emekli kredisi alacak kişilere banka hemen sonuç vermektedir. 400.000 TL'ye kadar Yapı Kredi bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile işlem yapacaklardır. Yapı kredi bankası bireysel ihtiyaç kredisi olarak sadece emekli olan kişilere verilen bu kredilerde diğer bankalara olan borçlarınızın da kapanması istenmektedir. Bu şekilde kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerine giderken kimlik ve belgelerini yanında götürmesi yeterli olacaktır.

400.000 TL kredi aldığınızda emekli maaşınızı da bu bankaya taşırsanız ayrıca 10.000 TL'ye kadar esnek hesap limiti de sizlere sunulmaktadır. Emekli maaşını taşıyan kişilere ayrıca 2750 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir.