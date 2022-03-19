İhtiyaç Sahipleri Kaçırmasın! 19 Mart’ta Karşılıksız 2.354 TL Ödeme Yatacak! Son dakika ödeme haberi geldi. Kimler alacak?

Devlet, ekonomik ve sosyal olarak oldukça zorlayıcı olan bugünlerde destek ödemelerini aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulan en son destek ödemesi ise 15 Mart tarihinden itibaren yapılacak olan ödemelerdir. Başvuru yapan herkesin hesabına özel olarak yatırılacak 2.354 TL karşılıksız olarak verilecektir. Başvurular ise e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.

Devlet tarafından yardıma ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik özel olarak destek ve yardım kalemleri devam etmektedir. Başvuru yapan kişiler devlet tarafından verilen evde bakım maaşı imkanından yararlanabilmektedir. Gerekli koşulları yerine getiren kişiler ise bu ödemeleri her ay alabilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım ve bakıma muhtaç olan kişilere aileleri üzerinden yapılan ödemeler aralıksız olarak devam etmektedir.2022 yılı itibari ile ülkemizdeki bir çok maaşa zam yapılmıştır dolayısıyla bakım maaşlarına da zam gelmiştir. Söz konusu bu bakım maaşı bakıma ihtiyaç duyan kişiye değil, bu kişiye bakan kişilere ya da ailesine verilmektedir. Evde bakım maaşı verilebilmesi için ise devletin inceleme altına aldığı bazı koşullar vardır.

Evde bakım maaşı alınabilmesi için ele alınacak olan ilk kriter gelir kriteridir. Bu şartı karşılayan belgeler ile başvuru yapılması halinde evde bakım maaşı destek ödemesi yapılabilmektedir.

Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir?

Devlet, bakım maaşını alabilecek kişilerin uygunluk durumuna göre maaş onayını vermektedir. Başvuru yaptıktan sonraki süreçte takip eden ilk ayda evde bakım maaşı bağlanacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanan bu destek ödemesi ayın 15'i ile 30'u arasında değişmektedir. Bakanlık, ödemelerin yapıldığını her ay ilan etmektedir.

Devlet destek ödemesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmak gerekiyor. Eğer vakıf yok ise Sosyal Hizmetler müdürlüklerine maaş için başvurular yapılabilmektedir.