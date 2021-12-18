İhtiyaç Sahibi Olan Kişilere 12.000 TL Ödeme Yapılacak, Son Dakika

Akbank’a başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12 bin lira ödeme yapılıyor. Akbank’ın çokça talep gören kampanyasının içeriği şu şekilde:

Akbank’a ihtiyaç kredisi başvurusu yapan ve Akbank’ta kişisel hesabı olan müşterilere Akbank Direkt uygulaması üzerinden 12 bin TL kredi fırsatı sunulacak. Akbank’ın resmi internet sitesi aracılığıyla yapmış olduğu duyuru sayesinde Akbank hesabı olan müşteriler, internet şifresi alarak Akbank’ın yaptığı bu kredi kampanyasından yaralanabilir.

Akbank’ın 12 bin TL ve altında ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi notu 1500 ve üzerinde olması durumunda banka farklı bir yöntem izleyecek ve kredi kampanyası başvurusunda özel uygulanan kredi faiz oranları ile işlem yapacaktır. Acil paraya ihtiyacı olan müşterilerine kredi imkânı sunan Akbank’ın bu kredi hizmetinden sizlerde yaralanmak isterseniz hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.

Akbank Kredi Başvurusunu SMS ile Yapın

Akbank’ın 12 bin liralık kredi kampanyasına katılmak isteyen müşterileri SMS atarak kredi başvurusunda bulunabilir. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne girdikten sonra Kredi yazıp boşluk bırakın T.C. kimlik numaranızı da yazdıktan sonra 4425 numaralı hatta mesaj olarak gönderin.

4425'e başvuru SMS’ini yolladıktan sonra beş dakika içerisinde bankadan kredi sonucuna ilişkin bilgilendirme mesajı gelecektir. Bununla birlikte işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca Akbank SMS aracılığı ile kredi başvurusu yapan ve onay alan müşteriler belirli şartlar çerçevesinde kredi kullanabilecektir.

Akbank Online Kredi Kampanyası

Akbank’ın yapmış olduğu online ihtiyaç kredisi kampanyası sayesinde Akbank Direkt uygulaması aracılığıyla müşterilere düşük faiz oranları uygulanarak kredi verilecek. Akbank’ın resmî sitesinden yapılan açıklamada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Akbank’ın internet bankacılığı adresine girerek buradan başvuru yapabilir ve sonucunda kredi kullanabilirler.

Sizler de kredi almak ve aynı zamanda düşük faiz oranları arayışındaysanız Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde sonuç alabilir ve Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank 12 bin Lira kredi kampanyasına yapmış olduğunuz kredinin sonucunu hemen öğrenebilir ve nakit para sıkıntınızı giderebilirsiniz.