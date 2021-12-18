SGK Duyurdu: 5000 TL'ye Kadar Destek Ödemesi Başlıyor, Son Dakika, Ödemeler Banka Hesaplarına Şartsız Yapılacak

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için bankalar tarafından 5000 TL'ye kadar destek ödemeleri yapılacağı açıklandı. Sgk üzerinden de destek verilecek olan bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler emekli ve çalışan olması yeterli. Bankalar üzerinden verilecek olan 5000 TL nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte başvuru yapabilecek. 5000 TL ile hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız, bankaların internet bankacılığı işlemleriyle birlikte veya SMS Kredi işlemleri ile birlikte başvuru yapabilir, kredi kullanabilirsiniz. ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilere başvuru yapmak isteyen kişilerin banka kredi notu: 1250 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlar, belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanabilecek. 5000 TL nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, ayrıca bankalardan almış oldukları bu kredilerde 36 ay vadeye kadar geri ödeme tablosu oluşturabilecek.

QNB Finansbank

5000 TL destek ödemesi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalardan bir tanesini, Finansbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 50 30 numarasına, TC kimlik numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar bu bankalar üzerinden kredi alabilecek. En yakın banka şubesinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilir, sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 50 30 numarasına SMS attıktan sonra banka 5 dakika içerisinde bu kişilere, sonuç verecektir.

Akbank

5000 TL destek kredi kampanyasına başvuru yapabileceğiniz bir diğer banka ise Akbank olmaktadır. Akbank üzerinden 5000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerinden ve banka, resmi internet sitesi üzerinden 7 gün yirmidört saat başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler için banka ayrıca SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı tanıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Akbank hesabı olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasına, gerekse, SGK destekli olan 5000 TL kredi kampanyasına katılabilir. Akbank, yapmış olduğu bu kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacak, toplamda 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunacaktır.