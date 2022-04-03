İhtiyaç Kredisi Faizlerine Nisan Ayarı Verildi! 0.99 Faizlerle Hemen Ödeme Alacağınız Bu Kampanyalar İçin Sıra Yok!

İhtiyaç Kredisi Faizlerine Nisan Ayarı Verildi! %0’dan %0.99’a Kadar Kampanyalı ve Kampanyasız Fırsatlar Sizleri Bekliyor! Nisan ayına yönelik ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Bankalar, nisan ayının ilk günlerinde almış oldukları radikal kararlar doğrultusunda faiz oranlarında değişiklik yapmaya gitti. Kampanyalı ve kampanyasız bütün kredi ürünleri ise bankaların fırsatları haberimizde...

Akbank

İlk kez kendisi ile çalışacak olan vatandaşlara yüzde 0.99 faiz oranı ile 12 aylık vade seçeneği şeklinde 10 bin TL’lik kredi sunuyor. Akbank üzerinden başvuru yapmak için KREDİ TC Kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirsiniz. Ayrıca Akbank direkt uygulaması üzerinden de başvuru yapılmaktadır.

ING Bank

İlk kez kendisi ile çalışacak vatandaşlara yüzde 0.99 faiz oranı ile 12 aylık vade seçeneği şeklinde 10.000 TL'lik kredi sunuyor. ING bank üzerinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. ING bank resmi internet sitesine giriş yaparak hemen onay alabilirsiniz.

Garanti BBVA

İlk kez kendisi ile çalışacak vatandaşlara yüzde sıfır faiz oranı ile 12 aylık vade seçeneği şeklinde 15 bin TL'lik kredi sunuyor. Size en yakın Garanti BBVA şubelerine giderek bu bankadan 5 dakikada sonuç öğrenebilirsiniz. Üstelik gelir belgesiz...

Finansbank

İlk kez kendisiyle çalışacak vatandaşlara yüzde 0.98 faiz oranı ile 12 aylık vade seçeneği şeklinde 10.000 TL'lik kredi sunuyor. TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj atarasanız hemen bu bankadan ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz. Onay alan kişiler aynı gün içinde kredi alacak.

Kampanyasız İhtiyaç Kredisi Paketleri Detayları Neler?

Kampanyasız ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar için devlet bankalarının sundukları oranlar daha çok ön plana çıkıyor. 3 kamu bankası da yüzde 1.55 faiz oranıyla ihtiyaç kredisini vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu oranları en yakın faiz oranı ise yüzde 1.67 faiz oranı ile Türkiye ekonomi Bankası olurken pek çok banka faiz oranlarını yüzde 2.00 bandının altına her ne kadar çekse de halen maliyet oranları oldukça yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.