Beklenen Açıklama Müdür Yapıyor! Kredi Notu Düşük Olanlara İş Bankası 15.000 TL Veriliyor…

İş Bankası kredi notu düşük olanlara kredi imkânı sağlıyor. Kredi notu düşük dahi olsa 15 bin TL tutarında kredi imkânı veren İş Bankası’na başvuru nasıl yapılacak? Detaylar geliyor…

Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, son dakika haberi ile ön plana çıkan kampanyada, daha önce kredi başvurusu yapan ve kredi notu uygun olmadığı için onay alamayan kişiler hızlı bir şekilde kredi kullanabilecek. İşbank internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile başvuru yapan kişilere 15 bin TL tutarında kredi kullandıracak. Başvuru yapacak olan kişilere 5 dakika gibi kısa bir sürede kredi sonucu bildiriyor.

İş Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyenler, onay almaları halinde kullanacakları kredinin ödemesini 3 ay erteleme imkânına da sahip olacaklar. Düşük faiz oranlı 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine katılım sağlamak için cep uygulaması üzerinden başvuru yapılabileceği gibi resmi internet sitesi üzerinden de şubelere gitmeden işlem yapabilecekler.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ekonomik anlamda nakit sıkıntısı çeken, nakit ihtiyacı olan kişiler en yakın İş Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilir. 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisinde tutar 15 bin TL olup geri ödemeler 3 ay ertelenebilmektedir. Kampanyaya katılım sağlayarak başvuru yapmak isteyenler banka şubelerine gitmeden önce kimlik ve gelir belgelerini hazır etmeleri gerekir. Emekli durumda olan kişiler ise, bu krediden faydalanabilmeleri için emekli maaşların bu bankaya taşımaları gerekir. Bunun yanında banka sadece ihtiyaç kredisi olarak değil, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara yüksek limitli kredi almalarını da sağlıyor. Bireysel müşteri olan diğer müşteriler banka üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Banka tarafından verilen 15 bin TL tutarındaki krediye başvuru yapmak isteyenlerin banka üzerinde hesabı olması durumunda, mobil uygulamadan başvuru yapılabilecek. Mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek onay alınması durumunda bankaya gitmeden onay verilen krediyi kullanmak mümkün. Sizlerde nakit ihtiyacı hissediyorsanız, hesabınız olması durumunda mobil uygulamadan başvurunuzu yapabilirsiniz. Onay aldığınızda bankaya gitmeden krediyi kullanma hakkına sahip olabilirsiniz.