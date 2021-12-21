İcralık Oldum, Avukatlık Oldum Diyenler İçin Duyuru Geldi, 70.000 TL Ödeme Verilecek, Üstelik Nakit Ödeme Yapılacak

İcralık olan avukatlık olan vatandaşlar için 70.000 TL'ye kadar nakit ödeme başladı. Bankalar üzerinden daha önce icralık ve avukatlık olduysanız başvuru yaparak bu bankalar üzerinden 70.000 TL nakit kredi kullanabilirsiniz.

Acil paraya ihtiyacımız olduğu zaman bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, bankalar bizim kimlik numaramızı aldıktan sonra geçmiş, banka performanslarımızda bakarak kredi kullandırmaktadır.

Daha önceki banka performanslarında diyen, icralık ve avukatlık olan vatandaşlar var ise bu vatandaşlar bankalardan kara listede olduğu için kredi kullanamaz.

Kara liste, kırmızı kalem gibi ek listelerde bulunan vatandaşlar, bankaları, kaç para olursa olsun, başvuru yaparlarsa otomatik olarak olumsuz yanıt almaktadırlar.

Yapılan son dakika açıklaması ile birlikte bazı bankalar artık, bankadaki icralık borçlarını ve avukatlık, borçlarını kapatan kişilere kredi vereceğini açıkladı. Bankaların verdiği bu Kredi kampanyası daha önce icralık ve avukatlık olmuş borçlarını ödemiş ama henüz hala kredi kullanamayan kişiler içindir.

Kredi kullanacak olan kişilerin devlet memuru olması, emekli olması veya uzun bir süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda nakit kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilerin özellikle emekli olması durumunda emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, icralık olan borçları olsa bile kredi kullanabilir.

Daha önce bankalardan kredi kullanamayan, emekliler ve en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek emekli maaşını bu bankadan almak istediklerini söyleyip, kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası şubelerine giderek emekli maaşınız üzerinden alacağınız bu ihtiyaç kredilerinde bankalar, belirtilen şartlara uygun olmanız durumunda sizlere hemen anında kredi onayı sunacaktır.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kimlik gelir belgesi ve icralık olan borçlarınızı kapatmaya gösteren borç kapatma kağıtları ile birlikte banka şubesine gidebilirsiniz.

Şekerbank

Şekerbank, icralık olan ve avukatlık olan kişilerin kredi borçları kapandıktan sonra emekli olmaları durumunda 70.000 TL'ye kadar kredi vermektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin borçlarını kapattıktan sonra emekli maaşlarında, Şekerbank'a taşımaları gerekiyor. Verilen bu kredilerde yüksek faizlerle işlem yapılmaktadır. 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.

Her banka 70.000 TL icralık olanlara kredi başvurusu yapmak için size en yakın Şekerbank şubesine kimliğiniz gelir belgeniz ve ödemiş olduğunuz, borçların borcu yoktur kağıtları ile birlikte gidebilirsiniz.