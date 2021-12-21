BM Müzakereleri 'Katil Robotlar' Üzerine Müzakereleri Başlatmakta Başarısız Oldu

Ülke yetkilileri ve kampanyacılar, Birleşmiş Milletler'in “katil robotlar” olarak bilinen otonom silah sistemleriyle ilgili görüşmelerinin, imalatçı devletlerin muhalefetinin ardından kullanımlarını yönetmek için uluslararası bir anlaşma için müzakereleri başlatmayı bırakmasının ardından hayal kırıklığını dile getirdiler.

Dronlar gibi mevcut yarı otonom silahların aksine, tam otonom silahlarda insan tarafından işletilen bir “öldürme anahtarı” yoktur ve bunun yerine yaşam ve ölüm konusundaki kararları sensörlere, yazılımlara ve makine süreçlerine bırakır.

Mart ayındaki bir BM paneli raporunun ilk otonom drone saldırısının Libya'da meydana gelmiş olabileceğini söylemesinden bu yana endüstrinin düzenlenmesi yeni bir aciliyet kazandı. Bu hafta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belirli Konvansiyonel Silahlara İlişkin Sözleşme'nin (CCW) 125 tarafını yeni kurallar üzerinde “iddialı bir plan” hazırlamaya teşvik etti.

Ancak Cuma günü, CCW'nin Altıncı Gözden Geçirme Konferansı, Ölümcül Otonom Silah Sistemlerinin veya LAWS'nin geliştirilmesi ve kullanımı hakkında daha fazla görüşme planlayamadı.

Halihazırda LAWS'nin geliştirilmesine büyük yatırım yapan ülkeler, Cenevre'deki beş günlük toplantıya katılarak, çoğunluğun makineli silahlarla ilgili yasal olarak bağlayıcı kurallar oluşturma adımları üzerinde anlaşmasını engelledi.

Görüşmeleri izleyen kaynaklar Reuters haber ajansına Rusya, Hindistan ve ABD'nin yeni bir LAWS anlaşmasına karşı çıkan ülkeler arasında olduğunu söyledi. ABD, hassasiyet de dahil olmak üzere LAWS'in faydalarına işaret etti.

İsviçre'nin Silahsızlanma Elçisi Felix Baumann, son sekiz yıldır düzenlenen BM hükümetler arası panelinin sonucundan hoşnutsuzluğunu dile getirerek, "Mevcut ilerleme hızında, teknolojik gelişmenin hızı müzakerelerimizi geride bırakıyor" dedi.

Altmış sekiz eyalet BM'de yasal bir araç için çağrıda bulunurken, bazı STK'lar bu tür silahların düzensiz yayılmasıyla mücadele ediyor ve yeni düzenlemeler için bastırıyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Yeni Zelanda'nın Silahsızlanma ve Silah Kontrolü Bakanı Phil Twyford, otonom silahları düzenleyen yeni uluslararası yasaların geliştirilmesi çağrısında bulundular. Norveç ve Almanya'nın yeni hükümet koalisyonu anlaşmaları bu konuda harekete geçme sözü verdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), görüşmelerin sonucundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirenler arasındaydı.

ICRC Hukuk Bölümü'nde politika danışmanı olan Neil Davison, bir hafta süren görüşmelerin sonucu hakkında "Bu gerçekten kaçırılmış bir fırsat ve bize göre otonom silahların oluşturduğu risklere yanıt vermek için gerekli olan şey değil" dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nün kıdemli danışmanı Verity Coyle, “CCW, anlamlı bir ilerleme sağlayamadığını bir kez daha gösterdi” dedi. Kampanyacılar artık, konuyla ilgili gelecekte ilerleme sağlanması için uzun süredir devam eden BM görüşmeleri dizisinden ayrı bir sürecin gerekli olabileceğine inanıyorlar.

Coyle, "Artık kararlı devletlerin, daha önce kara mayınları ve misket bombalarında gördüğümüz türden bir atılım gerçekleştirebilecek harici bir süreçte liderliği üstlenmesinin zamanı geldi" dedi ve düzenleme için fırsat penceresinin küçüldüğünü de sözlerine ekledi.

Stop Killer Robots koordinatörü Richard Moyes, hükümetlerin “insanların makineler tarafından öldürülmesine karşı insanlık için ahlaki ve yasal bir çizgi çizmesi gerektiğini” söyledi. “Devletlerin açık bir çoğunluğu, güç kullanımı üzerinde anlamlı bir insan kontrolü sağlama ihtiyacını görüyor. Moyes, "Katil robotların felaketle sonuçlanan insani sonuçlarını önlemek için artık onlara liderlik etme zamanı" dedi.