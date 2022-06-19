İçimizdeki Ateş Yayın Tarihi Belli Oldu! Hukuk Temalı Yeni Dizi Geliyor

Hukuk temalı yeni diziler ekranda yer alan farklı türdeki projelerin arasına son dönemde ön plana çıkmaya devam ediyor. Ekranların en başarılı dizisi Yargı’ya gösterilen ilgi ile birlikte Mahkum isimli proje de yine en sevilen hukuk temalı dizller arasında görülmüştü. Bunun yanı sıra bir süre önce final yaparak yayın hayatında sonlandıran Hakim ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi diziler de hukuk akımından faydalanmaya çalışmış ve yeni bölümlerini seyirci kitlesiyle buluşturmuştu. Ekranda seyirci grubu farklı hikayeler ararken hukuk teması ise bir süredir yayınlanmaya devam ediyor.

Bir ATV dizisi olan Hakim isimli projenin final yapması sonrasında farklı bir hukuk temalı dizi de reyting yarışına girmek için hazırlık yapmaya başladı. Hakim dizisi her ne kadar beklenen ilgiyi göremese de İçimizdeki Ateş dizisi ise iddialı bir duruş sergilemeyi sürdürüyor. İçimizdeki Ateş dizisinde genç hukukçuların mücadelesi seyirci karşısına çıkacak ve dizi Fabrika Yapım imzalı olarak seyirci ile buluşacak. Yapımcılığı Öner Arslanel arafından üstlenilen yeni dizi İçimizdeki Ateş’in çekimlerine ise bir süre önce start verilmişti. Dizinin kadrosunda Gizem Arıkan, Atakan Hoşgören, İpek Filiz Yazıcı ve Demirhan Demircioğlu gibi genç oyuncular ile birlikte tecrübeli isimler Ceren Benderlioğlu ve Burak Sevinç de bulunuyor.

Genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken İçimizdeki Ateş dizisi konusu itibariyle de beğeni topluyor. Projede Z kuşağının iş hayatına başarılı olmak adına dişe diş mücadelesi ekranlarda yayınlanıyor. Kısa bir süre önce dizinin yayın tarihi de belli olmuştu ve seyirci kitlesi bu bilgi karşısında mutluluk yaşamıştı. Projenin 1. bölümünün 23 Haziran Perşembe akşamında ATV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacağı belirtildi.

Yeni dizinin başrol oyuncuları olan Atakan Hoşgören ile İpek Filiz Yazıcı ise proje henüz yayın hayatına başlamadan ekran uyumları ile beğeni topladı. İki genç oyuncu sergileyecekleri oyunculuk performansları ve ekrandaki enerjileri ile merak ediliyor.