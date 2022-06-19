Son Dakika maaşlar değişti! Emekli Aylıklarına ve Memur Maaşları Dev Zam Geliyor!

Son dakika açıklamasına göre maaşlar değişiyor. Maaşlar memurlar ve emekliler arasında değişmektedir. Memur maaşları, emekli maaşları ve ikramiyeler pazarlıksız artırılacak. Emekli maaşları 1.234 lira artacak. Memurlar için kredi bonus farkı 45.000 TL olacaktır. Artan enflasyon hariç kazanımlarla ilgili ayrıntılar açıklandı.

Artışlar doğrudan polis memurlarını, hemşireleri, din görevlilerini ve diğer meslek gruplarının çalışanlarını içerir. 3600 ek göstergenin öngördüğü yeni gelişme kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Düzenlemeler nihayet bakanlık tarafından yapıldı. Maaş detayları açıklandı.

Bir yandan emekli ve memurların gözü Temmuz'da faiz artırımına çevrildi. Cuma günkü enflasyon rakamlarının ardından yeni ücretler netleşmeye başladı. Temmuz 2022'de memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı üzerinden hesaplanan "Asgari emekli maaşı ve memur maaşları nedir?" sorusuna yanıt verildi.

Peki, emekliler ve memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak? SSK ve BAĞ-KUR’daki emekliler ne kadar arttı? Temmuz zammı ile birlikte öğretmen, polis, hemşire ve diğer memurların yeni maaşları ne kadar artacak? Emekli polis memurları, avukatlar, teknisyenler ve diğer emekliler ne kadar alacak? 3600 ek göstergeden sonra kimin maaşı ne kadar artacak? İşte memur ve emeklileri meraklandıran 3600 ek gösterge yönetmeliği ve Temmuz ayı faiz artırımına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Memurlara Zam Geliyor!

Memurlar için emeklilik ikramiyelerini ve emekli maaşlarını önemli ölçüde artıracak 3600 ek hedefi sona erdi. Öte yandan, başta öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis olmak üzere milyonlarca memurun neyi beklediğinin yanıtını, "Ek göstergeler öngörüldükten sonra emekli ikramiyeleri ve maaşları ne olacak" cevabını buldu.

"Ek gösterge düzenlemesi" tamamlandı ve başta öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis olmak üzere milyonlarca memur bekliyor.

Beklenen Yasa Tasarısı İçeriği

Merakla beklenen 3.600 ek göstergeden derlenen üç seçenekli yasa tasarısı geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Sorunun Temmuz ayında çözüme kavuşturulması ve seçilen alternatiflerin meclise sunulması ve yasalaşması bekleniyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3 seçenekli 3 bin 600 ek gösterge içeren bir yasa taslağı sunulduğu iddia ediliyor. Alternatifler arasından seçilecek kanun taslağına dayalı bir kanun taslağının meclis gündemine girmesi ve son şekliyle yayımlanması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından, Temmuz ayına kadar 3.600 ek ölçümün ele alınması hedefleniyor.

Yapılan Uygulamalar Farklı

Seçeneklerden birinin dar olduğu söylenir, diğer ikisi kapsamlıdır ancak takvimin uygulanma şekli farklıdır. Bu alternatiflerin ardından çıkarılacak kanunlar ile memur maaşları, aylıkları ve emekli ikramiyelerini etkileyen düzenlemeler hayata geçirilecektir. Akşam gazetesinin bugünkü köşesinden Okan Güray Bülbül'e göre, üç seçenek arasındaki fark şu şekilde ifade edilebilir.

Yani 3600 ek gösterge ile baştan beri takip edilen 4 meslek grubu; öğretmenler, hemşireler, din görevlileri ve polis için düzenlemelerin olması bekleniyor.

Bu 4 meslek grubunda 3.600'ün altındaki ek göstergeleri 3.600'e çıkararak sorunu çözmeyi amaçlar. Ek göstergeye dahil edilebilmesi için lise mezunu olma şartı, polisler için, özellikle de polis memurları için zorluk yaratmaktadır. Bu süreçte düzenlemenin detayları önemlidir.

Hangi 4 Meslek İçin Düzenleme Yapılacak

Yani 3600 ek gösterge ile baştan beri takip edilen 4 meslek grubu; öğretmenler, hemşireler, din görevlileri ve polis için düzenlemelerin olması bekleniyor.

Bu 4 meslek grubunda 3.600'ün altındaki ek göstergeleri 3.600'e çıkararak sorunu çözmeyi amaçlar. Ek göstergeye dahil edilebilmesi için lise mezunu olma şartı, polisler için, özellikle de polis memurları için zorluk yaratmaktadır. Düzenlemenin detayları önemlidir.

Burada 4 meslek grubuna ek olarak daha geniş bir memur grubuna yönelik düzenlemelerin geliştirileceğine dair bilgiler var. Böylece Yöneticiler, Avukatlar, Teknik ve Sağlık Hizmetleri ile Genel İdari ve Yan Hizmetler grupları 3.600 ek göstergeye sahip olabilir.