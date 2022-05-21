İçimizdeki Ateş Fragmanı Seyirci ile Buluştu

Yapımcılığı Öner Arslaner ve yapımı Fabrika Yapım tarafından üstlenilen İçimizdeki Ateş isimli yeni televizyon dizisi projesi bir süredir izleyici kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu. Projenin ATV ekranlarında yeni bölümlerini ekranlara taşıyacağı öğrenilmiş ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. ATV ekranlarında kısa süre içerisinde seyirci kitlesiyle oluşacak olan İçimizdeki Ateş dizisi seyirci karşısına çıkmak için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Projenin ilk fragmanının yayınlanması ise sosyal medyayı salladı ve konu hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Merak ve heyecan içerisinde beklenen ve 1. fragmanını sonunda seyirci kitlesiyle buluşturan İçimizdeki Ateş dizisi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Projenin 1. fragmanını yayınlandı ve seyirci kitlesi yayınlanan fragmanı çok beğendi. Sosyal medya hesaplarında da kısa süre içerisinde yüksek etkileşim alan İçimizdeki Ateş dizisinin 1. fragmanı seyirci kitlesi arasında heyecan yaşanmasına sebep oldu.

Dizinin yayınlanan fragmanı ile birlikte projede genç avukatlara hayat veren oyuncuların yer aldığı öğrenildi ve Demirhan Demircioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Gizem Arıkan ve Atakan Hoşgören dikkatleri üzerine çekti. Diğer taraftan Ceren Benderlioğlu ve Burak Sevinç de başarılı avukatlara hayat vererek dizide performans sergileyecek. İki tecrübeli isim İçimizdeki Ateş dizisinde hayat verdikleri karakterlerin hayatlarında meydana gelen büyük trajediler ile dikkat çekti.

Söz konusu dizinin yönetmenliğinin Murat Ongül tarafından gerçekleşeceği öğrenilirken projenin senaryosu ise Nimet Erdem Nur, Özlem Elginöz ve Birol Elginöz tarafından kaleme alınıyor.

Başarılı, zeki ve hırslı 4 gencin hayata tutunma hikayeleri ve hayalleri dizide anlatılacak ve genç oyuncular projede performans sergileyecek. İş dünyasına ilk adımlarını atan gençler yaşadıkları ile dizinin senaryosuna şekil verecek. Oyuncu kadrosunda ise Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Burak Sevinç, Gizem Arıkan, Atakan Hoşgören, Bilgesu Kural, Erdem Şanlı ve Demirhan Demircioğlu gibi oyuncular yer alıyor.