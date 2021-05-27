İbrahim Tatlıses'ten Önemli Açıklama! Sanatçı Merak Edilenleri Yanıtladı

Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında bulunan İbrahim Tatlıses, türkücü Oğuz Yılmaz'ın 50 yaşında geçirdiği kalp krizi ardından vefat etmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı sanatçı Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlandı. Vefat haberi ile üzüntüye boğan sevilen sanatçının, İbrahim Tatlıses ile küs olarak hayatını kaybettiği şeklinde haberler yapılmıştı.

Ünlü sanatçı Tatlıses ise konuk olmuş olduğu programda merak edilenlere değindi ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Türkiye'nin en ünlü türkücüleri arasında bulunan İbrahim Tatlıses özel hayatının yanı sıra Mehmet Ali Erbil, Hülya Avşar ve ölüm haberi ile Türkiye'yi yasa boğan Oğuz Yılmaz hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Tatlıses, Hülya Avşar'ın hayatında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi ve onun özel bir insan olduğunu, onu çok sevip saydığını ifade etti. Avşar'a söylenen her sözü üstüne alındığını belirten ünlü türkücü, daha önce böyle bir arkadaşı olmadığını ifade etti.

Söylemezsem Olmaz isimli programa katılıp açıklamalar yapan başarılı türkücü, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu ve aralarındaki dostluğa değindi. Şarkıcı, kendisinin Mehmet Ali Erbil’i aradığını ve Mehmet Ali Erbil'in de kendisini arayıp halini hatırını sorduğunu açıkladı.

Hülya Avşar ve Erbil ile aralarında olan dostluk hakkında konuşan İbrahim Tatlıses, özel hayatı hakkında da özel açıklamalar yaptı ve evlenip İzmir'de çekirdek bir aile kurduğunu söyledi. Eşi ile bir aile kurup geçindiğini ifade eden ünlü türkücü, Gülçin Karakaya'yı paracı olmadığı için, edepli terbiyeli olduğu için ve riyakar olmadığı için sevdiğini dile getirdi.

Ne zaman olacağını bilmese de bir gün göçüp gideceğini ifade eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, “Size bir İbrahim Tatlıses bıraktım ve ismi de İdo Tatlıses” şeklinde açıklamalar yapıp oğlunu da katılmış olduğu programda andı. Bununla birlikte yanında çalışan insanların kendisini yaklaşık olarak 5- 6 milyon Türk Lirası kadar dolandırdığını da itiraf etti.