İbrahim Kutluay'ın Oğlu Ömer ile Deniz Eğlencesi

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay ile beraber Çeşme'de tatil yapmaya gitti ve ikili neşeli halleri ile objektiflere takıldı. Manken Demet Şener ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay ile beraber denize giren eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, keyifli halleri ile kameralara yansıdı. Önceki gün plajda görüntülenen baba oğul birbirlerine şakalar yaparken dikkat de üzerlerine çekti.

Önceki gün Çeşme'de bulunan bir plajda objektiflere takılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay oğlu Ömer Kutluay ile beraber eğlenceli dakikalar geçirdi ve ikili denizde eğlenirken kahkahalara boğuldu. Kameralar tarafından görüntülenen Kutluay ailesi neşeli halleri ile sevenlerini mutlu etti.

Manken Demet Şener ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay ile birlikte tatil yapan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, denize girerken kameralar tarafından görüntülendi ve baba oğul keyifli halleri ile dikkatleri üzerinde topladı.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sıcak havadan bunaldığı sırada kendisini derin sulara bıraktı ve oğlu ile şakalaştığı sırada basketbolcu Kutluay’ın fotoğrafları çekildi. Babası ile keyifli dakikalar geçiren Ömer Kutluay'ın denizde kahkahalara boğulduğu anlar gazeteciler tarafından görüntülendi ve baba oğul gündem oldu.

Çeşme'de tatil yapmakta olan baba oğul magazin gündeminin üst sıralarında yer alırken oğlu Ömer ile beraber suda vakit geçirip şakalar yapan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın o anları objektiflere yansıdı. Baba ve oğulun neşeli halleri sevenlerini mutlu ederken ikilinin şakalaşması da çevrede bulunan vatandaşları güldürdü.

2005 senesinde dünya evine giren eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile manken Demet Şener evliliklerini 2018 yılında noktalanmıştı. Demet Şener'in eşi İbrahim Kutluay’dan ihanet gördüğü iddiası magazin gündemini sallarken ikili uzun süre boyunca çok konuşulanlar arasına girmiş ve adından söz ettirmişti.