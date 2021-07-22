Kalp Spazmı Geçiren Tiyatrocu Turgay Yıldız Hayatını Kaybetti

Başarılı isim Turgay Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. 56 yaşındaki ünlü isim geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Bir süredir Ankara'da tedavi görmekte olan 56 yaşındaki Turgay Yıldız’dan acı haber geldi ve meslektaşı Levent Üzümcü tiyatrocunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

3 Mart 1965 tarihinde Ankara'ya dünyaya gelen tiyatrocu Turgut Yıldız ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde 1986-87 yılları arasında eğitim gören Yıldız, lisans eğitimini de Ankara'da tamamladı.

Ünlü tiyatrocu Turgay Yıldız çeşitli tiyatrolarda oyunculuk yaptıktan sonra TRT Ankara televizyonunda da oyunculuk, metin yazarlığı ve program sunuculuğu gibi görevler de üstlendi. Bununla birlikte 1994 ile 1999 yılları arasında “Sabah Kahvesi”, “Nargile Kahvesi”, “Akşam TIraşı”, “Düm Teke Tek” ve “Bizim Bakkal” isimli programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu gerçekleştirdi. Turgay Yıldız aynı kanalda “Şeytan Bunun Neresinde?” isimli müzik programının da sunuculuğunu yapmıştır.

İyi Egeler isimli programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sunan başarılı tiyatrocu Turgay Yıldız, TRT Ankara Televizyonunda ise Turgay Bostan’ın yönetmenlik yaptığı “Bu Toprağın Sesi” isimli programda “Beter ile Şeker” isimli dizinin oyunculuk ile yazarlığını gerçekleştirmiştir.

2008 senesinde ise Baba Ocağı isimli televizyon dizisi projesinde rol alan tiyatrocu Turgay Yıldız, Umutla Yaşamak isimli çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu da üstlenmiştir.

10 sene boyunca TRT Ankara Radyosu’nun hazırlamış olduğu hafta sonu programında seslendirme sanatçısı ve parodi yazar olarak görev yapan Yıldız, ilk olarak İstanbul Şehir Tiyatroları’nda 2 sene ve daha sonra Ankara Devlet Tiyatroları’nda da başka isimler adı altında 3 sene boyunca rol almıştır.

Alaaddin'in Sihirli Lambası isimli oyunu ise 2013 ile 2014 yılları arasında Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sergileyen tiyatrocu Turgut Yıldız 3 farklı dalda ödüle de layık görülmüştür.