İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’da Rol Alacak

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, televizyon ekranlarında son olarak Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizi projesi ile yer almış ve proje final yapmadan önce karakterine veda etmişti. 3 senelik bir ara ardından dijital dizi projesi olan Kuş Uçuşu’nda da eski partneri olan Birce Akalay ile bir araya gelen ünlü oyuncu, yine adından söz ettirmişti. Ünlü ismin yeni sezon için de pek çok teklif aldığı bilgisine ulaşılırken son olarak Bir Zamanlar Çukurova ile anlaşma yaptığı öğrenilmişti.

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve televizyon ekranlarına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova isimli dizinin 3. sezon finalinde Murat Ünalmış isimli oyuncu projeye veda etmişti. Murat Ünalmış'ın diziye veda etmesi sonrasında senaristler hikayeyi yeniledi ve İbrahim Çelikkol’un 4. sezona etkileyici bir karakter ile gelmesi hakkında karar alındı.

Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen dizinin 103. yeni bölümü için dizi oyuncuları yakında set çalışmalarına başlayacak. Yeni sezon için hazırlanacak ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un Bir Zamanlar Çukurova'da hayat vereceği karakter hakkında detaylı bilgilere ulaşılırken ünlü ismin bir intikam hikayesi ile sevenleri karşısına çıkacağı öğrenildi. Sevilen oyuncu İbrahim Çelikkol'un Bir Zamanlar Çukurova'da hayat vereceği karakter ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Senaryoyu Ayfer Tunç'un kaleme aldığı başarılı projede ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu isimli bir karakteri canlandıracak. Beyrut sahneleri ile projeye iddialı bir şekilde giriş yapacak olan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, bir lojistik firmasının sahibini canlandıracak. Çukurova'ya Demir Yaman'dan intikam almak adına ayak basacak olan Hakan Gümüşoğlu projede hiç düşmeyen tansiyonu daha da arttıracak. Bunun yanı sıra, İbrahim Çelikkol ile birlikte Erkan Bektaş'ın da diziye katılım gösterdiği bilgisine ulaşıldı. Başarılı oyuncu Erkan Bektaş son olarak Akıncı isimli projede seyirci karşısına çıkmış ve ilgileri üzerinde toplamıştı.