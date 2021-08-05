Camila Cabello Karın Bölgesini Paylaştı ve Destek Mesajları Aldı

Kübalı şarkıcı Camila Cabello bedeni hakkında yapılan eleştirilere yanıt vermeye devam etti ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü isim gösteri dünyasının ölçülerinin üzerinde olan karın bölgesinin fotoğrafına sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken bazı açıklamalarda da bulundu.

Yapmış olduğu karın bölgesi paylaşımı ardından özgürleştiğini ifade eden başarılı şarkıcı, kadınların desteğini arkasında hissettiğini de söyledi. Son zamanlarda her ne kadar dünyada dış görünüşe karşı bakış açısında keskin bir değişim geçirilmiş olsa da gösteri dünyasının kadınlarına yönelik baskıları hala devam etmekte. Bu tür baskılara maruz kalan ve sık sık eleştiriler alan başarılı şarkıcı Camila Cabello da yapmış olduğu paylaşım sonrasında özgürleştiğini ifade etti ve kadınların desteğinin arkasında olduğunu söyledi.

Ünlü isim, geçtiğimiz ay sevgilisi Shawn Mendes ile beraber gittiği plajda bikinisi ile görüntülenmiş ardından dolgun hatları sebebiyle eleştiri konusu olmuştu. Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşım ile eleştirilere yanıt veren başarılı şarkıcı karın bölgesini gözler önüne sermeyi ihmal etmedi.

Günlük sporunu yapması ardından aracına bindiği sırada çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşım ardından çok sayıda destek mesajı da aldı.

Yayınladığı videoyu çekmenin, oturduğu zaman dışarı doğru taşan karın bölgesini göstermenin kendisini özgürleştirdiğini açıklayan ünlü şarkıcı kadınların desteğinin kendisi ile beraber olduğunu hissettiğini de söyledi. Yapmış olduğu paylaşım ardından bir sohbet yayınına da konuk olarak katılan Kübalı şarkıcı genç kızlar için iyi bir örnek olarak nitelendirilmesi ile dikkat çekti.

Havaalanında sevenlerinin yanına geldiğini ve bedensel olumlama hakkında videolarını çok beğendiklerini söylediklerini ifade eden şarkıcı, bu yaklaşımın kendisine iyi hissettirdiğini söyledi. Sanatçı olgun fiziği yüzünden acımasızca eleştirilmiş ve sonunda isyan etmişti. Normal kadınlar olduklarını ifade eden Kübalı şarkıcı, göbeği çatlakları ve kilolar olduğunu da ifade etmişti.