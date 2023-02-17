IBAN numarasına ödemeler olacak, Akbank-Denizbank-TEB duyuru yaptı, Belgesiz verecek

Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 3 banka üzerinden sizlere 30000 TL 36 ay vadeli ödeme verileceği açıklandı. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, Akbank Denizbank ve TEB Bankası tarafından yapılan kampanyalar, sizlere göre.

AKBANK

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekler bir kredi kullanabileceklerdir. Bankadan internet şifresi alarak, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank üzerinden aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS ile de kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızın 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen politikalara uygun olarak kredi ödemeleri hızlı bir şekilde banka hesapları üzerinden yatırılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Denizbank, sizlere, SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, bunun bankadan hemen ihtiyaç kredisi başvurusu için 32 80 numarasına mesaj gönderebilir.

TEB BANKASI

Sms ile kredi başvurusu yaparak, 30000 TL kadar ödeme alabileceğiniz TEB Bankası üzerinden de kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj atarak, kredi alabilirsiniz. TEB Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi sonucu bellidir ve onaylanan tutar banka hesabınızın olması durumunda kendi banka iban numaranıza gönderilmektedir. 30000 TL'ye kadar kredi kullanmanız durumunda ilk taksit ödemesinde 36 ay vadeli olan kredilerde 90 gün erteleme yapabiliyorsunuz.