Emekli maaşlarını Ziraat-Vakıf-Halkbank üzerinden alanlar müjde: Bankadan 50 bin TL ödenecek

Emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni kredi ödemelerinde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yeni bir müjdeli haber verdi ve emeklilere 50000 TL'ye kadar daha ödeme yapacağını açıkladı. Devlet bankaları üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda, nakit kullanacak olan tüm vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla birlikte verilerek hemen 50000 TL kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu yeni işlemlerde ihtiyaç kredilerini hesaplarına yatırarak kullandırmak isteyen vatandaşları belirli şartları uygun olarak ödeme veriyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsunuz, başvuru gerçekleştirmek için daha önce kredi kullanmış olmanızda banka tarafından isteniyor.

50000 TL emekli kredisi

50000 TL emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz bu kredilere katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve emekli maaş hesabınız üzerinden kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek için bankalara giderek, öncelikli olarak emekli maaşlarının bu bankalara taşıması gerekiyor ve daha sonrada diğer bankalardaki borçların da kapatabilen tüm kredi kampanyasına katılarak yüksek limitli, emekli kredisi alabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde, sizlerde ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir ve bu bankadan, dilediğiniz zaman kredi kullanabilirsiniz.