IBAN Numarasına 20.000 TL Üzerinde Para Yattı! Banka Kendi Açıklama Yaptı

Akbank yeni başlatmış olduğu kampanyanın duyurusunu ve kendi banka hesabı olan vatandaşları vereceği ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olmaları durumunda ne kadar onay alacakları kampanyanın duyurusunu yine internet sitesi üzerinden paylaştı. Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalar sonrasında kredi puanı 1500 ve üzerinde olan herkesin Akbank hesabı olan vatandaşlara 20.000 TL ödemeyi hemen hesaplarına veya IBAN numaralarına yatıracağını açıkladı. 20.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 36 ay vadeli Kredi ödeme tablosu oluşturabilir ve bu bankadan İstediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanacağınız zaman ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapabilirsiniz.

AKBANK 20.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Akbank bireysel müşterileri için başlatmış olduğu bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına hızlı ve anında sonuç vereceğini ve 20.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ne kadar onay alacağınızı istersiniz Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da vereceğini açıkladı. sms ile bireysel kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kredi puanı uygun olmaları durumunda sms ile onay almaları halinde bu kredileri Akbank direkt uygulaması üzerinden de kullanabilmektedirler.

Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu 7 gün 24 saat yapabiliyor ve hafta sonu da para ihtiyacınızın olması durumunda Akbank hesabınız üzerinden kredinizi hemen kullanabiliyorsunuz. Akbank direkt uygulamasını kullanabilmeniz için bu bankada bir hesabınızın olması ve maaş müşterisi olmanız halinde ihtiyaç kredisi ödemenizi almanız gerekmektedir.

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar da cep telefonları üzerinden 7/24 kredi başvurusunu gerçekleştirebilir ve SMS ile ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebilmektedirler. SMS ile kredi almak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44-25 numarasına göndermeniz yeterlidir.