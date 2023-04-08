Son dakika! Sıfır araçta ÖTV indirimi: Hangi araçlar kaç para oldu? 300.000 TL'den fazla indirim geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladığı kararnameyle, sıfır araç fiyatlarında ÖTV düşüşü kararı aldı. Enflasyon ve yüksek vergiler nedeniyle birçok vatandaş için sıfır araç almak artık neredeyse hayal olmuşken, yapılan ÖTV indirimi hayalleri yeniden gerçeğe dönüştürüyor. Bu yazıda, hangi araçların fiyatlarında düşüş yaşandığına dair bilgileri ve fiyatlarını bulabilirsiniz.

Hangi Modellerde ÖTV İndirimi Yapıldı?

Sıfır araç fiyatlarında yapılan ÖTV indirimi ile birlikte birçok araçta fiyatlar önemli ölçüde düştü. İşte bazı modellerdeki ÖTV indirimleri:

Tesla Model X

Tesla Model X aracı üzerindeki ÖTV indirimi 318.000 TL oldu. Yani, Tesla Model X artık daha uygun fiyata sahip.

Audi ve Porsche

Audi ve Porsche gibi elektrikli araçlar da ÖTV indiriminden faydalanıyor. Bu araçlarda da önemli indirimler gerçekleşti.

TOGG

Karar sonrası yerli otomobil TOGG'a da özel indirimler uygulanması hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle bu araç yüzde 10’luk ÖTV dilimi üzerinden satışa sunulacak.

Matrah Limitlerinde Yükseltme

Gerçekleşen ÖTV indirimiyle birlikte matrah limitlerinin de yükseltilmesi öngörüldü. Diğer yandan, Çin’den gelecek olan elektrikli araçlar üzerine uygulanan ek gümrük vergisi oranı yüzde 10’dan yüzde 40’a çıkarıldı.

Hangi Modellerde Ne Kadar İndirim Olacak?

Elektrikli araçlara getirilen vergi indirimi kapsamında, Hyundai Kona ve Kia Niro EV modellerinde fiyatlar düşürüldü. Hyundai Kona 100 kW modeli, eski fiyatı 1 milyon 192 bin lira iken yeni fiyatı 937 bin 166 liraya indirildi. Kia Niro EV modelinde de benzer bir düşüş görüldü. Eski fiyatı 1 milyon 780 bin lira olan aracın yeni fiyatı ise 1 milyon 399 bin lira oldu. Diğer elektrikli araçlar için de indirim uygulanacağı açıklanmıştı ancak bu indirimlerin ne kadar olacağı henüz belirtilmedi.