Emekli maaşı hesabı olan ve bankalardan maaş alanlar için önemli haber! 5000 TL ödeme yapılacak

Emekli maaşı hesabı olan kişiler, uygun faiz oranları ile gelir belgesiz olarak 5000 TL bayram kredisi kullanmak istiyorsa, emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT üzerinden alması gerekmektedir.

Başvurularını yapacak olan emekliler, daha önce kredi alsa bile bu kamu bankaları üzerinden hemen işlem yaparak 5000 TL'ye kadar nakit kullanabileceklerdir. 5000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan 4 kamu bankası, başvurularını banka şubeleri haricinde, tatil günlerinde mobil uygulama üzerinden de alacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT üzerinden 5000 TL ödeme alacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceklerdir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT üzerinden alıyorsanız, bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere banka hemen şartlarına uygun olarak işlem yapar ve krediyi kişilerin hesaplarına yatırır. Sadece emekli maaşını PTT üzerinden alan kişiler SMS ile başvuru yapabiliyorlar.

SMS ile PTT kredisi alacak kişiler, emekli maaşını PTT üzerinden alması durumunda PTT yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK numarasını yazıp 3050 numarasına mesaj atması durumunda krediyi hemen kullanacaklardır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT sadece emekli olan kişilere değil, kendi bankasından maaş alan sigortalı bireysel müşterilere de aynı kredi kampanyasını sunmaktadır.