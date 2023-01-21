IBAN numarası üzerinden ödeme alınacak! 50 bin TL'ye kadar ödeme...

Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada IBAN numaralarına gönderilecek olan gelir belgesiz 50.000 TL kredi kampanyası tanıtıldı. Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların belirli şartlar dahilinde istedikleri zaman ödeme alabilecekleri ve internet üzerinden de kredi kullanabilecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman kredi başvurusu yapabilmektedirler. Akbank ve Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların en uygun faiz oranlarından yararlanabilmeleri için işlemlerini gerçekleştirecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman kredi ödemesi vermektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden 50.000 TL IBAN numarasına başvuru yaparak kredi nasıl alınır?

Akbank ve Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden mesaj atabilir internet bankacılığına girebilir müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvuru yapabilir veya size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte Kredi kullanabilirsiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin cep telefonları üzerinden atacakları ücretli mesaj ile birlikte kısa mesaj aracılığı ile birlikte alacakları bu kredilerden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapılacak.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz Kredi TC kimlik yazarak 44 25 numarasına mesaj gönderebilir, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız da kredim t.c kimlik ve doğum tarihinizi yazarak 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız.

Her iki banka üzerinden de Banka hesabı olan vatandaşlar mobil uygulama üzerinden onaylanan SMS kredilerinin kendi hesaplarına yatırabilirler ve diledikleri zaman bu hesap üzerinden ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.