Duyanın gözlerini fal taşı gibi açacak teklif! Parasını hemen yatıran 32 günde 6.746 TL'sini alıyor!

Parasını hemen yatıran 32 günde 6.746 TL'sini alıyor! Duyanın gözlerini fal taşı gibi açacak teklif! Mevduat faizi oranları her dönem olduğu gibi popülaritesini koruyor. Bankalar 32-46-93 günlük periyotlarla mevduat faizi oranlarını güncellemeye devam ediyor. Son olarak Burgan Bank faiz oranını yüzde 27'den 28'e çıkardığını duyurmuştu. Mevcut birikimini mevduatta değerlendirmek isteyenler için yeni bir dönem başladı. 2023 yılı fırsatlarını merak edenler için yazımızda derliyoruz.

Duyan gözlerini fal taşı gibi açacak teklif! Mevduat faizi Parasını hemen yatıran 32 günde 6.746 TL'sini alıyor. Bankalar yeni yılla birlikte mevduat faizi oranları değişti. Bazı bankalar faiz oranını düşürme yolunu tercih ederken kimisi de yükseltme yolunu seçti. Burgan Bank müşterilerine bir sürpriz yaparak faiz oranını yüzde 28'e yükseltti.

300.000 TL örnek hesaplamayla yapılmıştır.

ING BANK

E-Turuncu Hesap

Faiz: %27,00

Net Kazanç: 6.746,30 TL

DENİZBANK

Vadeli Hesap

Faiz: %26,00

Net Kazanç: 6.496,44 TL

FİBABANKA

Kiraz Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 6.246,58 TL

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 6.246,58 TL

ANADOLU BANK

Renkli Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 6.246,58 TL

YAPI KREDİ

Dönüşüm Hesabı TL

Faiz: %24,00

Net Kazanç: 5.996,71 TL

EN PARA

Vadeli Hesap

Faiz: %23,50

Net Kazanç: 5.871,78 TL

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz: %20,50

Net Kazanç: 5.122,19 TL

ODEABANK

Oksijen Dinamik Hesap

Faiz: %24,00

Net Kazanç: 5.996,71 TL

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 6.246,58 TL

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