Duyanın gözlerini fal taşı gibi açacak teklif! Parasını hemen yatıran 32 günde 6.746 TL'sini alıyor!
Bazı bankalar faiz oranını düşürme yolunu tercih ederken kimisi de yükseltme yolunu seçti. 300.000 TL örnek hesaplamayla yaptık.
Parasını hemen yatıran 32 günde 6.746 TL'sini alıyor! Duyanın gözlerini fal taşı gibi açacak teklif! Mevduat faizi oranları her dönem olduğu gibi popülaritesini koruyor. Bankalar 32-46-93 günlük periyotlarla mevduat faizi oranlarını güncellemeye devam ediyor. Son olarak Burgan Bank faiz oranını yüzde 27'den 28'e çıkardığını duyurmuştu. Mevcut birikimini mevduatta değerlendirmek isteyenler için yeni bir dönem başladı. 2023 yılı fırsatlarını merak edenler için yazımızda derliyoruz.
Duyan gözlerini fal taşı gibi açacak teklif! Mevduat faizi Parasını hemen yatıran 32 günde 6.746 TL'sini alıyor. Bankalar yeni yılla birlikte mevduat faizi oranları değişti. Bazı bankalar faiz oranını düşürme yolunu tercih ederken kimisi de yükseltme yolunu seçti. Burgan Bank müşterilerine bir sürpriz yaparak faiz oranını yüzde 28'e yükseltti.
300.000 TL örnek hesaplamayla yapılmıştır.
ING BANK
E-Turuncu Hesap
Faiz: %27,00
Net Kazanç: 6.746,30 TL
DENİZBANK
Vadeli Hesap
Faiz: %26,00
Net Kazanç: 6.496,44 TL
FİBABANKA
Kiraz Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 6.246,58 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 6.246,58 TL
ANADOLU BANK
Renkli Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 6.246,58 TL
YAPI KREDİ
Dönüşüm Hesabı TL
Faiz: %24,00
Net Kazanç: 5.996,71 TL
EN PARA
Vadeli Hesap
Faiz: %23,50
Net Kazanç: 5.871,78 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz: %20,50
Net Kazanç: 5.122,19 TL
ODEABANK
Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %24,00
Net Kazanç: 5.996,71 TL
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 6.246,58 TL
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