Akbank, finansal ihtiyaçlarınıza yönelik geniş bir kredi yelpazesi sunmaktadır. İnternet üzerinden verilen kredilerde limit genellikle 50.000 TL ile sınırlıyken, banka şubelerinden maaş müşterilerine sunulan kredilerde limit 100.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ancak daha yüksek tutarlı kredi ihtiyacınızı karşılamak isterseniz, bankanın yeni kampanyasından yararlanabilirsiniz. Bu kampanya kapsamında, taşınmaz bir ipotek vererek 36 aya kadar uzanan vadelerle yüksek limitli kredi kullanabilirsiniz. Ancak, bu özel krediyi kullanabilmek için bankanın belirlediği politikalara uygun olmanız ve gelir durumunuzun sağlam olması gerekmektedir.

Akbank, ihtiyaç kredilerinde gelir belgesi talep etmeyebilirken, ipotekli kredilerde mutlaka gelir belgesi sunmanız gerekmektedir. İpotekli kredilerde, vereceğiniz ipotek ve gelir durumunuza bağlı olarak kredi limitiniz belirlenecektir.

Akbank İpotekli İhtiyaç Finansman Kredisi Başvuru Şartları

Akbank üzerinden kredi başvurusu yaparken, bankanın politikalarına uygun olmanız gerekmektedir. Kredi başvurularında, kredi notunuz önemli bir rol oynamaktadır. Kredi notunuzun yüksek olması, başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilir. Eğer kredi notunuz düşükse veya bankalarla olan borçlarınızda sorunlar varsa, kredi başvurunuzun onaylanması daha zor olabilir. Başvuru yapacak olan bireylerin en az 18 yaşında olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. TC vatandaşı olmayan kişiler maalesef bu bankadan kredi alamazlar.

Gelir belgesi sunan kişilerin, en az 6 ay süreyle aynı iş yerinde çalışmış olmaları gerekmektedir. Emekli olan kişilerin, emekli maaşlarını bu bankadan alıyor olmaları gerekmektedir. Esnaf olan kişilerin ise vergi levhalarının en az 12 ay süreyle açık olması gerekmektedir. Eğer bu şartlara uygun iseniz, kredi başvurusunu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank İpotekli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

100.000 TL ve üzeri kredi başvurusu yapmak istediğinizde, bir taşınmaz ipoteği vermeniz gerekmektedir. İpotekli kredilerde, banka genellikle arsa, dükkan veya gayrimenkul talep eder. Verdiğiniz mülklerin ekspertiz değeri doğrultusunda kredi limiti belirlenir. Kredi onayı aldıktan sonra, ekspertiz ücretini ödeyerek, mülkünüze bir ekspertiz gönderilir. Bu ekspertiz değerlendirmesinin ardından banka, belirlenen değerin bir kısmını kredi olarak kullanmanıza olanak sağlar. Örneğin, 500.000 TL değerinde bir ipoteğiniz varsa, en fazla 250.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Kredi aldığınızda, ödemelerinizi en fazla 36 ayda tamamlamanız gerekecektir.