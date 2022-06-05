IBAN numarası olanlar: TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olması İle Birlikte 16.000 TL Ödeme Hesabınıza Yatacak

16000 TL ödeme almak isteyenlere haber var. Üstelik alacağınız bu ödemelerde bankaya gitmeden başvuru yapma imkanı sizlere sunulacak. Son dakika haberine göre bankaların kredi şartlarına uygun olan herkes başvurusunu yaptıktan sonra hesabına (IBAN NUMARASINA) ödeme alabilecek.

Şartlara gelirsek, bankadan daha önce kredi kartı veya kredi kullanmış olmanız gerekmektedir. Ayrıca banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Başvurular yapıldığı zaman şartlara uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli nakit alabileceklerdir. Birden fazla bankanın başlattığı bu banka kredi kampanyasına katılarak 16.000 TL ödeme alırsanız, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz.

Denizbank...

Denizbank yaptığı açıklama sonrasında nakit kredi kullanacak kişilere, uygun faizlerle kredi verdiğini açıkladı. SMS ile ve mobil uygulamadan aynı gün içinde kredi başvurusu yapılıyor. İşlem yapacak olan kişilere DENİZBANK SMS kredi servis numarası olan 3280 numarasına mesaj atılmasını önerebiliriz. KREDİM TC KİMLİK yazarak, 3280 numarasına attığınız mesaj ile birlikte, Denizbank kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

QNB Finansbank...

QNB Finansbank üzerinden başvuru yaparak 16.000 TL ödeme almak isteyenler ise bankanın 5030 numarasına SADECE TC KİMLİK yazarak başvuru yapabileceklerdir. 16.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sunulmaktadır. 16.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredilerini bankadan da kullanabilirler.

PTT...

PTT ve Aktifbank arasında yapılan yeni kampanyada kredi alacak kişilere hemen sonuç verileceği yeni bir kampanya başladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT üzerinden başvurunuzu yaparak hemen kredi kullanabilirsiniz. KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj atarsanız, kredi başvurusunda bulunacaksınız. Kredi sonucuna göre kredi onayı alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri PTT şubelerinden veya ev iş adreslerinden kullanabilirler.