Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekliye Müjdeli Haberi Veriyor: Bayrama Kadar Promosyon, İkramiye, Nakit İhtiyaçlarına Çözüm

Emeklinin beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Emekli olan kişiler, özellikle para ihtiyacı olması durumunda devlet destekli alacakları nakit kampanyalarını araştırırlar. Emekliye müjdeli haber olarak verilen bu nakit kampanyasında ise Ziraat Bankası başta olmak üzere, diğer kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan destekli kredi imkanı sunulacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama sonrasında, destek parası olarak verilecek bu nakit ödemelerinde 36 ay vadeli 36.000 TL kredi verileceğini açıkladı. Ziraat Vakıf ve Halk bank tarafından verilecek bu krediler bireysel müşterilere ödenmektedir. Bireysel müşteri olan sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişiler, işlemlerini hızlı bir şekilde yapacaktır.

Ziraat Bankası

Devlet bankası Ziraat üzerinden işlem yapacak olan emekliler, emekli maaşı bu bankada ise hemen devlet destekli başvuru yapacaklardır. Devlet bankası üzerinden Ziraat bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvurunuzu hemen hesabınıza atabilirsiniz.

Banka mobil uygulamasını kullanan kişiler, 36.000 TL kredi onayı aldığında bankaya gitmeden kredilerini 36 ay vadeye kadar Ziraat Bankası hesabına yatırabileceklerdir. Ayrıca bankada hesabı olan kişiler ise banka müşterisi olması durumunda, kredilerini en yakın banka şubelerinden gelir belgesiz olarak da kullanacaklardır.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden 36 ay vadeli 36.000 TL kredi alacak kişilere son dakika haberi geldi. Bankadan yapılan açıklamada, 1.55 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Banka şubelerine giderek başvuru yapabilir, onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. 1.55 faiz oranları ile Vakıfbank üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi Cumhurbaşkanı Erdoğan desteği ile devlet tarafından ödenmektedir. Bunun için daha önce bankaya başvuru yapmadıysanız ve onay alamadıysanız, başvurunuzu yaparak, şartlar dahilinde hesabınıza ödeme alabileceksiniz.