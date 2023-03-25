Dicle Üniversitesi Hastanesi, 194 Personel Alımı Gerçekleştiriyor

Dicle Üniversitesi Hastanesi, 11 farklı meslek alanında 194 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. Dicle Üniversitesi, kendi bünyesinde ve bağlı MYO bünyelerinde istihdam etmek üzere 194 kamu personeli alımı gerçekleştirecektir. Başvuru yapacak adayların, 2022 yılı KPSS B grubu sınavına katılmış olması ve en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Alım yapılacak pozisyonlar arasında 72 hemşire, 1 ebe, 2 biolog, 3 sağlık teknikeri, 1 diyetisyen, 1 laborant, 3 diğer sağlık personeli, 55 destek personeli, 5 teknisyen, 1 tekniker ve 40 koruma ve güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Her pozisyon için özel başvuru şartları ve eğitim düzeyi gereklilikleri vardır.

Başvuru Süreci ve İşlemleri

Dicle Üniversitesi Hastanesi personel alımına başvurular, 24 Mart - 3 Nisan 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. Adaylar, başvurularını üniversitenin web sitesi üzerinden personel alım sekmesinden online olarak gerçekleştirebilirler.

Bu ilanla, Dicle Üniversitesi Hastanesi, güvenlik ve sağlık personeli başta olmak üzere, 11 farklı meslek alanında toplam 194 sözleşmeli personel alımı yaparak iş gücüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Başvuru şartları ve detaylarına dikkat ederek, uygun adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında yapmaları önemlidir.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin 11 farklı meslek dalında 194 sözleşmeli personel alımı için yayınladığı ilanda, güvenlik ve sağlık personeli alanlarının yanı sıra, diğer kadrolar ve başvuru şartları da yer almaktadır.

Çeşitli Meslek Dallarında Personel İhtiyacı

Üniversite hastanesi, alım yapacağı pozisyonlar için farklı eğitim düzeyleri ve deneyim şartları sunmaktadır. Hemşire pozisyonu için lisans ve lise mezunu adaylar kabul edilirken, biolog pozisyonu için ilgili fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun ve en az 2 yıl deneyimli adaylar başvurabilecektir. Diğer sağlık personeli, destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlar için de başvuru şartları ve eğitim düzeyi gereklilikleri belirtilmiştir.

İlgili ilan kapsamında yapılan personel alımına başvurular, 24 Mart - 3 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adayların, üniversitenin web sitesi üzerinden personel alım sekmesine girerek online başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında adayların, başvuru şartlarına ve eğitim düzeyi gerekliliklerine dikkat etmeleri önemlidir.