Hükümetten Son Dakika EYT ve Asgari Ücret Açıklaması: Halkın İsteklerini Değerlendiriyoruz. Asgari ücret ve EYT konuları ile alakalı son dakika bir gelişme yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanvekili Numan Kurtulmuş, son zamanlarda Türkiye gündemini yakından meşgul eden asgari ücret ve EYT konularına yönelik çeşitli açıklamalarda bulundu. Halkın dile getirdiği, istediği beklentilerin tamamının masaya yatırılarak değerlendirildiğini söyleyen Kurtulmuş, isteklerin yerine gelmesi açısından elde bulunan imkanlar virgülü fırsatlar ile öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmelerin yapıldığını söyledi. Bundan kesinlikle herkesin emin olması gerekir ki bu konunun uzun zamandır bakanlığın gündeminde yer aldığını söyledi. Bunu yeteri kadar bildiklerini ve Bu doğrultuda çalıştıklarını dile getiren Numan Kurtulmuş, millet açısından hayırlı sonuçların elde edilmesi açısından AK Parti olarak var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Asgari Ücrette Son Dakika!

2021 senesinin aralık ayı içerisinde asgari ücret tespit komisyonu çeşitli toplantılar gerçekleştirmiş ve nihayetinde 2022 senesi içerisinde uygulanacak Asgari ücret tutarının net bir şekilde 4253 TL olmasına karar vermişti. Asgari ücretle çalışanlar, bu rakamı duyduklarında sevindiler fakat hevesleri çok çabuk kaçtı. Bunun sebebi ise uzun dönemdir Türkiye piyasalarında enflasyon rakamlarının ciddi manada yükselmesinin karşısında daha fazla dayanamayan asgari ücretlinin artık yaşam seviyesinin ve hayat refahının en az seviyeye inmesi gösteriliyor. Hayat pahalılığının devam ettiği şu günlerde Ramazan ayına girmemize kaç gün kala vatandaşlar, hükümetten asgari ücrete ek bir zam yapma beklentisi içine girdi. Asgari ücrete zam yapılacak mı yapılmayacak mı soruları sorulup cevapları tartışılmaya devam edilirken diğer taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları ile Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları konuya yönelik cepleri ısıtacak çeşitli açıklamalarda bulunuyor.

Temmuzda Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak

AK Parti kurmayları farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda mikrofonu ellerine alıp asgari ücretin artırılacağı ile ilgili çeşitli sinyaller verirken Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Saffet Sancaklı, deyim yerinde ise son noktayı koydu ve asgari ücret konusu başta olmak üzere EYT konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, buna istinaden temmuz ayı içerisinde asgari ücret rakamına ek bir zam yapılacağını duyurdu.