O İsim, Tarih Vererek Açıkladı: Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak! 2022 senesi içerisinde 4353 TL olarak karar kılınan asgari ücretin enflasyon canavarı altında ezilmesinin sonrasında ikinci bir zam yapılması tartışmaları sürerken Milliyetçi Hareket Partisi'nden son dakika asgari ücret açıklaması geldi. MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin bir teşkilat toplantısında temmuz ayını işaret ederek, asgari ücret ile emekli aylıklarına zam yapılacağını söyledi. Konu ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini dile getiren Saffet Sancaklı; “ümit ediyoruz ki temmuz ayı ile beraber asgari ücretten emekli aylıklarına kadar pek çok çalışan grubunun maaşına zam yapılacak” Dedi.

Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak Mı Yapılmayacak Mı? İşte Politikacıların Cevapları

· TVNet adlı programda asgari ücret ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Ak Parti grup başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın yapılacağı sinyalini vermişti,

· Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikaları üyesi ile eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi de aynı şekilde vatandaşların gelirlerini arttırıcı çeşitli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ederek gerektiği takdirde Türkiye'de yıl ortasında dahi asgari ücrete bir zam daha yapılmalı demişti,

· Asgari ücret denildiğinde belki de işin muhatabı olarak bilinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgi ise asgari ücret zammı ile ilgili tartışmaları anlamsız bulduğunu ve zaten %50’nin üzerinde bir zam yaptıklarını dile getirmişti

· AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise konuyla alakalı yapmış olduğu açıklamada halkın istediği, dile getirdiği beklentilerinin tamamını masaya yatırdıklarını ve bunların tamamı ile alakalı çalışmalarının öteden beri sürdürdüklerini söylemişti,

· AK Parti kurmayları tarafından yukarıdaki açıklamalar yapılırken diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı ise adeta deyim yerinde ise son noktayı koydu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini, asgari ücret ile emekli aylıklarına temmuz ayında zam yapılacağını ifade etti.