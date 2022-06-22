Hükümetler, Firmalar İklim Düzeltmesi Olarak Yeşil Hidrojen Üzerine Yeni Bir Bahis Yapıyor

Geleceğin yakıtı olarak lanse edildi - Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına bağımlılığından Asya'nın artan sürdürülebilir enerji iştahına kadar her şeye bir çözüm olarak lanse edildi.

Yıllarca potansiyel bir oyun değiştirici olarak konuşulduktan sonra, yeşil hidrojen sonunda hükümetlerden ve büyük şirketlerden ciddi finansal ve işgücü taahhütleri alıyor.

Asya Pasifik'te, güneş ışığının veya rüzgarın neredeyse sürekli tedarik edildiği geniş alanları ile Avustralya, yakıtı üretmek için rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan yeşil hidrojen üretimi için bölgenin merkezi olarak ortaya çıkıyor.

Avustralyalı maden patronu Andrew Forrest , Queensland eyaletinde 2 gigawatt'lık bir elektrolizör ve amonyak üretim tesisi inşa ediyor ve projeyi yeşil çelik üretimini başlatmak için kullanmayı planlıyor.

Batı Avustralya'da Belçika'nın yarısı büyüklüğünde bir alanı kaplayan ve 26 gigawatt'a (GW) kadar (90 terawatt) üretim kapasitesine sahip olması beklenen bir tesis de dahil olmak üzere, Avustralya'da çalışmakta olan dört yeşil hidrojen projesi daha var. (TWh) veya 2020'de Avustralya'nın toplam elektrik üretiminin yaklaşık üçte biri.

Avrupa'nın daha da büyük planları var. İspanya'da HyDeal Ambition projesi, 67GW beklenen kapasiteyle 2025'te devreye girecek. Almanya, Hamburg'daki 100 megavatlık bir elektrolizör, Bavyera'da Audi, BMW ve Siemens'e bağlı bir hidrojen araştırma merkezi ve bir hidrojen araştırma merkezi de dahil olmak üzere gaz ve kömüre olan bağımlılığını sona erdirmek için alana 9 milyar euro (9.4 milyar dolar) akıtıyor.

Green Hydrogen International, Teksas'ta Elon Musk'ın SpaceX'i için temiz roket yakıtı üretmek üzere bir elektrolizör inşa etme planlarını duyurdu. Hong Kong merkezli InterContinental Energy, Umman'da 14GW'lık bir elektrolizör inşa etmek istiyor, Kazakistan ise 30GW'lık bir santral duyurdu.

Dünyanın en büyük hidrojen üreticisi ve tüketicisi olan Çin, 2019'dan bu yana 30 yeşil hidrojen tesisi kurdu ve şimdiden hidrojen yakıt hücreleri pazarına hakim durumda. China Auto Association'a göre, geçen yıl hidrojenli araç üretimi neredeyse yarı artarak 1.777 adede ulaştı.

“Daha önce sahip olmadığımız şey, karbondan arındırma için gerçekten güçlü bir küresel pazar çekimi. Avustralya'nın CSIRO bilim ajansındaki Enerji Teknolojileri Araştırma Programının lideri Daniel Roberts, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, insanlar gerçekten bir şeylerin değiştiğini görmek istiyor.

“Her altı ayda bir Siemens ve diğer şirketler daha ucuz ve daha büyük bir elektrolizör duyuruyor. İşlerin yeşil hidrojen olmamasından devasa yatırımlara bu kadar hızlı değişmesi dikkat çekici.”