Ukraynalı Gazeteci Rus Güçleri Tarafından Soğukkanlılıkla İdam Edildi

Sınır Tanımayan Gazeteciler, cinayetlerle ilgili soruşturmanın ardından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk haftalarında öldürülen Ukraynalı bir foto muhabiri ve ona eşlik eden bir askerin Rus askerleri tarafından "soğuk bir şekilde infaz edilmiş" olduğu sonucuna vardı.

Maks Levin ve asker Oleksiy Chernyshov'un cesetleri 1 Nisan'da başkent Kiev'in 30 km kuzeyindeki Huta-Mezhyhirska köyü yakınlarındaki bir ormanda bulundu. Basın özgürlüğü grubu, Levin'in kayıp görüntü çeken insansız hava aracını bulmak için Rus işgali altındaki ormanlık arazileri aramış olabileceğini öne sürdü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, gazetecinin Ukraynalı askerlerin taktığına benzer mavi bir kol bandı taktığını söyledi. Ara sıra Rus mevzileri de dahil olmak üzere insansız hava aracından topladığı bilgileri Ukrayna kuvvetleriyle paylaşmıştı.

Basın özgürlüğü grubu tarafından yayınlanan bir raporda "Ancak onun insansız hava aracının kullanımı her şeyden önce bir gazetecilik çabasıydı, maiyeti tarafından doğrulandı ve Rus işgalinin başlangıcından bu yana medyaya satılan görüntüler tarafından gösterildi" dedi . Çarşamba.

Levin ve Chernyshov'dan en son 13 Mart'ta haber alındı. Araçlarındaki bir GPS takip cihazı, Kiev'in kuzeyindeki ormanda son konumlarını verdi. 40 yaşındaki fotoğrafçı, insansız hava aracını 10 Mart'ta bölgede kaybetmiş ve Rus ateşi nedeniyle kurtaramamıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, ateşe verilen arabalarının yanmış gövdesinde 14 kurşun deliği saydı. Levin'in cesedi hiçbir yanık izi olmadan sırt üstü yatıyordu. Biri göğsünde, ikisi kafasında olmak üzere üç kurşun darbesi görüldü.

Metal dedektörlü Ukraynalı bir ekip, Levin'in cesedinin bulunduğu yerde toprağa gömülü bir mermi de ortaya çıkardı. Raporda, "Muhtemelen yerdeyken yakın mesafeden ateşlenen bir, belki iki kurşunla öldürüldü" dedi.

Birinde hâlâ bubi tuzağı bulunan kullanılmayan Rus mevzilerinin yanı sıra benzinlik bidon, yiyecek tayınları, sigara paketleri ve Rus askerleri tarafından bırakılmış gibi görünen diğer çöpler de yakınlarda bulundu.

Levin ve Chernyshov'un, askerin kimlik belgeleri, kurşun geçirmez yeleğinin parçaları ve fotoğrafçının miğferi de dahil olmak üzere bazı eşyaları da ele geçirildi.

Grubun raporunda, bu durumun "cinayet mahalline çok yakın bir Rus varlığının" somut kanıtı olduğunu ve bulguların "iki adamın şüphesiz soğukkanlılıkla idam edildiğini gösterdiğini" de sözlerine ekledi.