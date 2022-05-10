Hükümet EYT’de Tamam Diyor! Flaş Haber Geldi, 49 Yaşı Tamamlama Şartı Geliyor! Alınan bir son dakika haberini sizinle paylaşıyoruz... Emeklilikte yaşa takılanlar için devlet artık tamam diyecek! EYT’de flaş haber geldi! Emekli olabilmek amacı ile 49 yaşını tamamlama şartı geliyor. Son dakika haber geldikten sonra merak edilen her şeyi bu haberimizde bulabilirsiniz.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile alakalı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün gelen son dakika açıklamasına göre hemen hemen 6 milyon EYT’li vatandaş sevindi. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 49 yaşı tamamlama koşulu gelecek. Emeklilik yaşı açısından yepyeni formüller üretilmeye devam ediliyor. 2022 senesi EYT düzenlemesi sonucunda 49 yaşını tamamlayan her vatandaş, 700 gün kadar prim desteği ile beraber emekli olabilecek.

Böylece emeklilikte yaşa takılanlar açısından etkili olan prim desteğinin de meydana getirilmesi hedefleniyor. En çok 49 yaş sınırına takılan vatandaşlar açısından yeni bir fırsatın olanağından söz etmek imkanı hale gelecek. Bir taraftan son zamanlarda farklı yöntemler üzerinde durulduğu söyleniyor Diğer taraftan da en büyük detay yaş konusu olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni kararların alınması ile beraber gelen düzenlemeler mağduriyeti yüksek düzeyde giderebilecek gibi görünüyor. Bu husus, uzun bir müddet bir Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde konuşulmaya devam ediliyor. İlerleyen günlerde neler olacağı ise merak etmeye başlayan vatandaşlar, bizi takip edebilir.