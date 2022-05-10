Emekliye 2500 TL ödeme verilecek: Son dakika

Emekli vatandaşlar bankalar açısından potansiyel bir müşteri kitlesi olarak görülmeye devam ediliyor. Bu açıdan bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında gerçekleştirilen protokol gereği, emekli vatandaşlar aylıklarına istedikleri bankadan çekebiliyor. Aylıklarını aldıkları bankalarda 3 yıl boyunca kalma sözü verilmesi durumunda ise protokol gereği emekli vatandaşlara en az 3 bin TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

Akbank Emekli promosyonu ne kadar?

Akbank emekli vatandaşları en yakın yüksek promosyon ödemesi yapılan bankalar arasındaki yerini koruyor. Aylıkları 1500 TL'ye varan emekli vatandaşlar 3 yıl boyunca Akbank üzerinden emekli aylıklarını alma sözü vermeleri halinde bin 850 TL tutarında promosyon ödemesi alacakları. 1500 TL 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlar ise 2300 TL tutarında emekli promosyon ödemesinden faydalanacak.

Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu tutarı ne kadar?

Yapı Kredi Bankası en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalardan biri olmaya devam ediyor. Buna göre hazırlanan kampanya ile beraber mayıs ayı sonuna kadar maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıma işlemini gerçekleştirip 3 yıl boyunca bu bankadan emekli aylığını alma sözü veren vatandaşlara 2750 tl ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Finansbank emekli promosyon ödemesi tutarı ne kadar?

Maaşını Finansbank'a taşıyıp 3 yıl boyunca bu bankadan alma sözü veren vatandaşlara ise 2 bin 200 TL'ye Varan promosyon ödemesi yapılacak. Buna göre emekli aylığı 1500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 1450 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılırken diğer taraftan 1500 TL 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 1850 TL ve toplamda ise 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara ise toplamda 2220 TL tutarında bir emekli promosyon ödemesi yapılacak.