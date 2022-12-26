HSBC ‘de Faiz Oranları 0,99'a Kadar Düştü Hemen Başvuru Yapabilirsiniz...

Binlerce vatandaş fiyatları sürekli olarak yükselmesinden dolayı birçok ihtiyacını karşılayamıyor. Sağlık ihtiyacından konut ihtiyacına kadar birçok alanda finansman ihtiyacı duyanlar banklara başvuru yapıyor. Bu dönemde başvurular arttı.

HSBC bank vatandaşlara uygun faiz oranları sunacağını açıkladı. Piyasadaki olumsuz hareketler bankaların kredi kampanyası düzenlemelerine imkân sunuyor. Vatandaşlardan gelen talepler karşılamak için müşterilerine uygun faizli kredi kampanyası yürütüyor. Müşteri çekmek için fırsat sunan bankalar taşıt kredileri için yeni kampanyalar başlattı.

Kamu ve özel bankalar arasında bir kampanya öne çıkıyor. HSBC Bank aylık 0,99 faiz oranlı kredi imkânı tanıyor. Başvuruda bulunan müşterilerine taşıt kredisi veriyor. Taşıt almayı düşünen kişileri sevindiren kampanya için detaylar haberimizde…

Koşul Ve Başvuru Olmadan Kredi İmkânı

Kredi faiz oranlarında indirim yapan banka sunacağı taşıt kredisinde başvuruda bulunan vatandaşlardan ön koşul ve ya başvuru şartı aramıyor. Her hangi bir şekilde teminat ve kefil de talep etmiyor. Gerekli evrakların mevcut olması şartı ile başvuruları kabul ediyor.

Başvurular banka şubelerinden direkt olarak yapılabilir. Taşıt Kredisi için başvuruda bulunacak olan kişiler başvuru formunu doldurmalarının ardından kredi ile ilgili bilgilendirme yapılır. Öncelikle başvuru için TC kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport belgelerinden birinin olması yeterli olacak. Özel sektörde çalışan kişiler ile memurlar için maaş bordroları, emekli vatandaşlar için emekli hesap cüzdanları, serbest meslek sahibi olanların ise vergi levhaları ve bağlı bulunan meslek kuruluşundan alınacak üyelik belgeleri bankaya iletilerek başvuru yapılabilir.

Hsbc Banka %0,99 Faizli Taşıt Kredisi

Taşıt alımında banka kredi imkânı tanıyor. Aylık 0,99 faiz oranı ile başlatılan kampanyaya herkes başvuru yapabilir. Taşıt almayı düşünen kişiler için fırsat niteliği taşıyan kampanya doğa dostu araçlar için başvuru yapabilirsiniz.

Gelen talepler ile ilk adımı atan banka müşterisi olan veya olmayanlara uygun faiz oranları ile taşıt kredisi veriyor. 36 ay vadeye dayanan kredi ile elektrikle veya hibrit araç alabilirsiniz.