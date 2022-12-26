18-60 yaş arası için duyuruldu! Şimdi al 2 ay sonra ödemeye başla! Hemen faizsiz 10 bin TL verilecek

Hemen faizsiz 10 bin TL verilecek... 18-60 yaş arası için duyuruldu! Şimdi al 2 ay sonra ödemeye başla! İnsan hayatında farklı durumlar ve ihtiyaçlar söz konusu olabilmektedir. Beklenmeyen durumlar acil nakit para gereksinimine neden olabilmektedir. Bu noktada insanların çoğu bankalara kredi çekmek için koşuyor. Ülkemizde farklı pek çok banka bulunmaktadır. Bunların da kendi sistemleri ve koşulları vardır. Faiz, vade ve diğer seçenekler bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Kredi almak isteyenlerin bütün bu özellikleri göz önünde bulundurarak seçimlerini yapmaları uygun olacaktır. En uygun getri ödeme seçenekleri bulunan bankadan kredi alınabilir.

Faizsiz 10 Bin TL Kredi Ayrıntıları

Ülkemizin özel banklarından bir tanesi olan Yapı Kredi tarafından sunulan bu kredinin başvuruları 31 Aralık’a kadar sürecektir. Gerçekleştirilen başvurular değerlendirildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. Acil nakit gereksinimi olanların faydalanması için uygun krediler arasındadır. Aralık ayı boyunca geçerli olan kampanya için geç kalmamak önemlidir.

Yapı Kredi POS’u tespit edilen bütün anlaşmalı mağazalardan gerçekleştireceğiniz 500−10.000 TL arasındaki ilk World PAY alış verişlerinizde geçerlidir. POS üstünden oluşturulacak QR kodu, Yapı Kredi Mobil ya da World Mobil programlarından okutarak işleminizi yapabilirsiniz. Üstelik Yapı Kredi müşterisi değilseniz bile mağaza içinde hemen Yapı Kredi müşterisi olabilirsiniz.

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