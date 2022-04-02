Hong Kong, COVID Kontrollerinden Kaçarken Beyin Göçüyle Karşı Karşıya

Francis Lee, Hong Kong'daki en iyi yatırım bankasında iki yıl çalıştıktan sonra bu hafta eşiyle birlikte Birleşik Krallık'a döndüğünde, portföy yöneticisi şehri geride bıraktığı için üzgündü. Ama Lee'nin üzüntüsü rahatlama duygusundan çok daha ağır basıyordu.

El Cezire'ye konuşan Lee, "COVID politikası bu kadar sert olmasaydı hala orada olurduk, Londra'da başka bir iş aramaya başlamamın tek nedeni bu." dedi. "Hong Kong'daki toplu test ve karantina tesisleri hakkında tüm bilinmeyenlerle, bu endişe uyandırıcı. Bir yol haritası olmadan, herhangi bir zaman çizelgesi olmadan, sadece ne kadar süreceğini bilemezsiniz."

Lee, uluslararası finans merkezinde iki yıldan fazla süren sıkı pandemi politikalarından sonra ayaklarıyla oy kullanmada yalnız olmaktan çok uzak. Çin dışındaki dünya virüsle yaşamaya yönelirken, Hong Kong dünyadaki en katı sosyal mesafe kurallarına ve sınır kısıtlamalarına tutundu.

Çin topraklarının Anakara Çin ile uyum sağlamak için uyguladığı "dinamik sıfır COVID" stratejisi, kentin kozmopolit imajını "Asya'nın Dünya Şehri" olarak hırpaladı ve yabancı işletmeler ve yeteneklerden oluşan bir göçü harekete geçirdi.

Hong Kong, Omicron koronavirüs varyantının etkisiyle yılın başında beşinci ve en ölümcül dalgasına maruz kaldığında, yetkililer sıkı bir şekilde uygulanan iki kişilik bir toplanma sınırı, yemek yasakları, bar ve spor salonu kapatmaları ve okullarda uzaktan öğrenmeye geri dönüş uyguladılar. Önlemler, Mart 2020'den bu yana "risk altındaki" ülkeler için uçuş yasakları ve gelen varışlar için 21 güne kadar zorunlu otel karantinası da dahil olmak üzere çeşitli derecelerde uygulanan katı seyahat kısıtlamalarının üzerine geldi.

Lee, "Karantina, sigara, politika takla atma ve hükümet karantinasına gönderilme ve benzeri şeyler hakkında düşünmek zorunda kalmanın altı, dokuz, 12 ay dahaını kaybetmek istemediğimi hissettim." dedi.

Mahalle sakinleri çıkışa yöneldi

Hong Kong, göçmenlik verilerine göre yıl başından bu yana neredeyse 157.000 sakinden oluşan bir net çıkış gördü. Avrupa Ticaret Odası tarafından Mart ayında yayınlanan bir ankette, yanıt veren Avrupalı şirketlerin neredeyse yarısı ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Aynı ay, Hong Kong Ticaret Odası, şehrin İngiliz egemenliğinden Çin egemenliğine geçmesinden bu yana görülmeyen bir ölçekte eğitimli işçi göçüyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

İş dünyasından artan huzursuzluk karşısında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen ay dokuz ülkeden uçuş yasağının kaldırılması ve yurt dışından gelenlerin karantinasının yedi güne indirilmesi de dahil olmak üzere bazı önlemlerin gevşetilmesini duyurmuştu. Yine de, şehrin pandemi politikaları, yeniden açılmaya yönelik küresel eğilimle adım atmaz ve New York, Londra ve Singapur gibi emsallerden çok daha katı olmaya devam ediyor.

Çarşamba günü Lam, katı COVID politikalarının kentin rekabet gücünü etkilediğini ilk kez itiraf etti.

"Beyin göçü yaşadığımız ve bazı şirketlerin bazı üst düzey yönetiminin Hong Kong'u terk ettiği tartışılmaz bir gerçek", dedi.