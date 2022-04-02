BM, Yemen'in Savaşan Taraflarının İki Aylık Ateşkesi Kabul Ettiğini Açıkladı

Birleşmiş Milletler elçisi, Yemen'deki yedi yıldır devam eden çatışmalarda savaşan tarafların, Müslümanların kutsal Ramazan ayından başlayarak ülke çapında iki aylık bir ateşkesi kabul ettiğini söyledi.

Suudi arabistan öncülüğündeki bir koalisyon ile İran'la aynı hizada olan isyancı Houthi grubu arasında Cuma günü BM aracılığında yapılan anlaşma, on binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin açlığa itilmesine yol açan bir çatışmayı sona erdirme yolunda atılmış en önemli adım. Ülke çapındaki düşmanlıkların son koordineli şekilde durdurulması 2016 yılındaki barış görüşmeleri sırasında gerçekleşti.

BM özel elçisi Hans Grundberg, iki aylık ateşkesin Cumartesi günü yerel saatle 19:00'da (Tsİ 18:00) yürürlüğe gireceğini ve tarafların rızasıyla yenilenebileceğini söyledi.

"Taraflar, Yemen içinde ve sınırları boyunca tüm taarruz askeri hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etti; ayrıca yakıt gemilerinin Hodeidah limanlarına girmesi ve sanaa havaalanı içinde ve dışında bölgedeki önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar gerçekleştirmesi konusunda da anlaştılar." dedi.

'Yemen'e çok ihtiyaç duyulan rahatlama'

El Cezire'den Kristen Saloomey, BM'nin New York'taki merkezinden bildirdiğine göre, ateşkesin yedi yıllık savaştan sonra Yemen'e çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama getireceğini söyledi.

El Cezire'nin muhabiri, "Bu çatışma sadece on binlerce Yemenliyi öldürmekle kalmadı, aynı zamanda milyonlarca kişiyi daha açlığa itti." dedi.

BM ve ABD elçileri geçen yıldan bu yana, çatışmaları sona erdirmek için 2018'in sonlarından bu yana durdurulan siyasi müzakereleri canlandırmak için gereken kalıcı bir ateşkesi tasarlamaya çalışıyorlardı.

Husilerin 2014'ün sonlarında başkent Sanaa'dan zorla çıkardığı Suudi destekli Yemen hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada, mahkumların serbest bırakılması, Sanaa havaalanının açılması ve yakıt gemilerinin Houthi'nin elindeki Hodeidah limanına girmesine izin verilmesi için düzenlemeleri kolaylaştıracağını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Ahmed Bin Mübarek Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hodeidah limanı üzerinden ilk iki yakıt gemisinin serbest bırakıldığını derhal duyuruyoruz." dedi.

Cuma günü, Houthilerin sözcüsü ve başmüzakerecisi Muhammed Abdel-Salam Bir Twitter paylaşımında ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Bir diğer üst düzey Houthi yetkilisi Muhammed Ali el-Houthi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "güvenilirliğinin uygulamada olacağını" söyledi.

Mart 2015'te Husilere karşı müdahale eden Suudi arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in denizlerini ve hava sahasını kontrol ediyor.

'Ateşkese uyulmalı'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve ülkeye barış getirecek "siyasi bir süreç" umudunu dile getirdi.

"Bu ateşkese tam olarak uyulması ve yenilenmesi için bu ivmeyi almalısınız ve ... gerçek bir siyasi sürecin başlatıldığını" söyledi.

"Bu, uzlaşma iradesi olduğunda işler imkansız görünse bile barışın mümkün hale geldiğini göstermektedir."

ABD ateşkes duyurusunu memnuniyetle karşıladı. Başkan Joe Biden yaptığı açıklamada, "Ateşkese bağlı kalınmalı ve daha önce de söylediğim gibi, bu savaşı sona erdirmemiz şarttır" dedi.

İran dışişleri bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bunun savaşa ve savaşa siyasi bir çözüm bulmaya yönelik kalıcı bir durdurma yolunda atılmış ilk adım olabileceğini umduğunu ifade etti.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh yaptığı açıklamada, İran'ın ateşkesin Yemen'deki insani durumu iyileştirmesini ve savaşan taraflar arasında "tam bir esir değişimini" kolaylaştıracağını umduğunu da sözlerine ekledi.