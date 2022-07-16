Hızlı kredi dönemi başladı! İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacaklara kolay başvuru yaptıran bankalar 50.000 TL veriyor

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 50000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Yapılan bu duyuru sonrasında kredi kullanacak olan kişileri hızlı kredi adında yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyuruldu. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı uygun olması durumunda aşağıdaki bankaların kredi başvuru yöntemleriyle birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilecek 50000 tl kadar onay alabilecek.

DENİZBANK'TAN HIZLI KREDİ

Denizbank hızlı kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecektir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi alabilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına gönderin.

Gönderilen mesaj sonrasında hızlı birşekilde sizlere kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, başvuruları sayesinde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilecek.

AKBANK HIZLI KREDİ

Özel bankalar arasında yeralan ve hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunan bankalardan birtanesi, Akbank olmaktadır. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara SMS atarak ya, bankanın mobil uygulamasını kullanarak istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde bu bankanın cep telefonunuz üzerinden 44 25 numarasına göndereceğiniz mesaj ile SMS kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaramızı yazarak bu mesajı yok. 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden sizlere hızlı kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Akbank, hızlı kredi kampanyasına katılan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor, onaylanan krediyi de aynı gün içinde Akbank Direkt uygulaması üzerinden kendi hesaplarına yatırabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kendi hesaplarına para yatıracak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilir.