Beklenen haber için duyuru resmi gazetede yapıldı! Emekli maaşı alanlar için ek ödeme bugün başladı!

Emekli maaş olanlara acil para ihtiyaçları olması durumunda artık yeni bir kredi kampanyasına katılarak, daha düşük faiz oranlarından yararlanabilir ve ihtiyaç kredilerini istedikleri zaman kullanabilirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz nakit kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kamu bankaları ve bazı özel bankalar üzerinden işlem yapıyor. 50000 TL'ye kadar kredi değerlendirilmesi yapılacak ve sizlere bu kredi kampanyasından yararlanmanız durumunda aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirilecektir. Emekli maaşı alan vatandaşlar, emekli maaş almış oldukları banka üzerinden başvuru yapabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Emekli Bankası, dediğimiz zaman aklımıza gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu kredi kampanyalarıyla birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içeresinde kredi sonucu veriliyor.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek veya banka internet sitesini kullanarak istedikleri zaman emekli kredisi için başvuruda bulunabilir. Emekli yaşı 75 yaşına kadar olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden verilecek olan gelir belgesiz 50000 TL kredi için hızlı bir şekilde sonuç alabilir.

PTT

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsunuz, PTT şubelerine gitmeden SMS atarak hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sonuç verir ve ne kadar kredi onayını aldığınızı görürsünüz. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek, PTT ile aktifBANK emekler için başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli maaşını PTT üzerinden alanlar, 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanırken, bu limitlerde kredi alması durumunda yirmidört ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabileceğimiz de söylemek istiyoruz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirin, kredi kullanmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde PTT şubelerine gidebilir veya yukarıda vermiş olduğumuz PTT, SMS Kredi Kampanyası ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.