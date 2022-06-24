Hindistan Polisi Tarafından Vurulan Gencin Babası Sitem Etti

Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde on binlerce ebeveyn, çocuklarının lise sınavındaki başarısını kutlarken, Parwez Alam ve Nikhat Perween'in evinde sağır edici bir sessizlik oldu.

Tek oğulları Mudassir Alam, eyalet yönetim kurulu sınavlarını başarıyla geçti ve Çarşamba günü açıklanan sonuçlarda yüzde 67 puan aldı.

Ancak 15 yaşındaki çocuk onlarla kutlamak için evde değildi.

Mudassir'in 10 Haziran'da eyalet başkenti Ranchi'deki protestolar sırasında Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) idi.

Akrabalar ve iyi dilekler evinde toplanırken, geçimini bir el arabasıyla meyve satan kocası Parwez'in yoğun nüfuslu Hindpiri'de kiraladıkları tek odalı evde yalnızca Nikhat'ın hıçkırıkları ve teselli edici sözleri duyulabiliyordu. Ranchi'nin ana pazarının arkasındaki alt orta sınıf ağırlıklı Müslüman mahalle.

“Eşim ve ben, bir gün oğlumuzun iyi bir eğitim alacağını ve bunun da maddi durumumuzu iyileştireceğini umduk. Ama nefret kurşunu onu sonsuza dek bizden aldı, ”dedi.

Yaklaşık bir ay önce, şimdi askıya alınan BJP sözcüsü Nupur Sharma, Hindistan'ın önde gelen haber kanallarından birinde ilk kez bir tartışma sırasında Peygamber'e karşı rahatsız edici açıklamalar yaptı. Sharma'nın yorumları kısa süre sonra bir başka BJP yetkilisi tarafından desteklendi, Naveen Kumar Jindal, kendisine destek tweet'i attı ve benzer İslam karşıtı açıklamalar yaptı.

Sözler, ülke çapında protestolara yol açtı ve Hindistan ile genellikle yakın ilişkilere sahip olan Arap dünyası başta olmak üzere , Müslüman çoğunlukta bir dizi ülkenin Hindistan elçilerini çağırıp özür talep etmesi üzerine Yeni Delhi'ye karşı diplomatik bir tepkiyi tetikledi .

Komşu Bangladeş ve Pakistan'da binlerce Müslüman, Müslüman ulusların Hint ürünlerini boykot etmelerini ve Hindistan ile bağlarını kesmelerini talep ederek sokaklara döküldü. ABD de açıklamaları kınadı .

BJP, bir hasar kontrol modunda, Sharma'yı askıya aldı ve Jindal'ı sınır dışı etti, "herhangi bir dini şahsiyete yönelik hakaretleri şiddetle kınadığını" söyleyen ve sözcülerinden TV tartışmalarında dini konularda "son derece temkinli" olmalarını isteyen nadir bir açıklama yayınladı.

Ancak bu hamleler, Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana BJP liderleri ve sağ partiyle ittifak halindeki Hindu üstünlükçü grupların acımasız nefret söylemleri ve saldırılarına maruz kalan Müslümanları yatıştırmayı başaramadı .