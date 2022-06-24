İngiltere Ara Seçimleri: Johnson Darbe Aldı

Birleşik Krallık'taki Muhafazakar Parti, iki parlamento ara seçiminde, güç durumdaki Başbakan Boris Johnson'ın liderliğine darbe indiren ve parti başkanının istifasına yol açan kayıplarda mağlup oldu.

Perşembe günü Wakefield'in Batı Yorkshire koltuğu ile Tiverton ve Honiton'un Güney Batı koltuğunda yapılan anketler, Johnson'ın bu ay parlamentodaki meslektaşlarının yüzde 41'inin onu görevden almak için oy kullandığı bir güven oylamasından kıl payı kurtulduğu ilk oylardı .

Muhafazakarlar, İngiltere'nin Güney Batısının derinden Muhafazakar bir kesiminde yer alan Tiverton ve Honiton'da 24.000'den fazla oy kaybetti ve 6.000'den fazla çoğunluğu sağlayan merkezci Liberal Demokratlar tarafından mağlup edildi. Bu arada, ana muhalefetteki İşçi Partisi, Kuzey İngiltere'deki Wakefield'ı geri aldı.

Kayıplar, Johnson'ın 2019 ulusal seçimlerinde bir araya getirdiği seçim koalisyonunun dağılmakta olabileceğini ve Johnson'ın artık bir seçim malı olmadığı konusunda zaten endişeli olan huzursuz Muhafazakarlar arasındaki gerginliği artırırken gösteriyor.

Johnson, Downing Street ofislerindeki toplantılara yönelik bir polis soruşturması sonrasında COVID-19 kilitleme kurallarını çiğnediği için para cezasına çarptırıldıktan sonra istifa etmesi için yoğun baskı altında kaldı.

Tiverton, Honiton ve Wakefield'deki kayıpların ardından Muhafazakar Parti Genel Başkanı Oliver Dowden, partide bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyleyerek istifa etti. Yarışmalar, biri parlamentoda pornografi izlediğini kabul eden, diğeri ise genç bir çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan Muhafazakar politikacıların yüksek profilli istifalarıyla tetiklendi.

“Dün yapılan parlamento ara seçimleri, partimiz için çok kötü sonuçlarla dolu bir dizinin sonuncusu. Destekçilerimiz son olaylardan dolayı sıkıntılı ve hayal kırıklığına uğradı ve ben de onların duygularını paylaşıyorum” dedi.

"Her zamanki gibi işimize devam edemeyiz. Biri sorumluluk almalı ve bu şartlar altında görevde kalmamın doğru olmayacağına karar verdim.”

Partisinin kurallarına göre, kendisine bir yıl daha gensoru önergesi ile itiraz edilemese de, kendi geleceklerinden korkan milletvekilleri başka bir oylama için ek süreyi azaltmaya karar verebilirler.

Cuma günü Johnson, seçmenleri, özellikle de insanların yaşam pahalılığı konusunda karşılaştıkları zorlukları dinleyeceğini söyledi, ancak “devam etme” sözü verdi.

Liberal Demokratlar, Tiverton ve Honiton'daki galibiyetlerinin Britanya parlamentosu ara seçimlerinde devrilen en büyük çoğunluk olduğunu söyleyerek, diğer Muhafazakar politikacıların partinin güney bölgelerindeki koltuklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olabileceğini öne sürdüler.