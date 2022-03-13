Hilal Altınbilek'in Dizisi Bitiyor

Bir süre önce Karagül isimli dizide hayat verdiği Özlem karakteri ile pek çok kişinin hafızasına yerleşen ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, daha sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaya başlamıştı. Bu önemli proje sonrasında Bir Zamanlar Çukurova'ya geçiş yapan oyuncu sergilediği performans ile sevenlerinden beğeni topluyor ve sıklıkla adından söz ettiriyor.

Dizide Züleyha karakteri acıklı bir hikaye olarak başlamıştı fakat daha sonra karakterin hikayesi değişmiş ve Züleyha, Çukurova'nın hanım ağası haline gelmişti. Dizi 4. sezonda da yayın hayatına devam ederken ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ise ilk 3 sezonda oldukça başarılı performans sergileyerek birçok kez birincilik koltuğuna oturan dizinin başrolünde yer almıştı. Bunun yanı sıra dizinin çekimleri Adana'da yapılırken ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ise 4 senedir evinden uzak ve sette çok yoğun bir şekilde çalışıyor.

Farklı bir karar alınmaması durumunda dizi sezon sonunda final yapacak ve ünlü oyuncu da bu dönemde dinlenecek. Setlerde çok yorulduğu bilinen ve uzun süredir çalışan ünlü oyuncuya yapımcılardan çok sayıda teklifler geliyor ve bu tekliflerin artacağı da düşünülüyor.

Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisine başlayan 5 başrol oyunculardan birisiydi ve tüm senaryo boyunca dizide kalarak güçlü bir performans sergilemişti. Ünlü oyuncunun sevenleri ise Hilal Altınbilek'in hikayeye sahip çıkmasından ve sergilediği oyunculuk performansından oldukça memnuniyet duyuyor.

ATV ekranlarına da büyük kazanımlar getiren Bir Zamanlar Çukurova dizisi uzun bir yolculuk oldu ve oyuncu kadrosu büyük emekler sarf etti. Söz konusu dizi için yoğun bir emek harcandığı bilinirken proje geniş bir ekip ile ekranlara geliyordu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon sonunda final yapması durumunda ünlü oyuncunun dizisi bitecek ve Hilal Altınbilek'in bir sonraki projesinin ne olacağı merak konusu olacak.