Hamileyken Hamile Kalan Anne Kurgu Kitabı Yazıyor

İzmirli Sevinç Çelik isimli kadın hamileliğinin 1. ayında farklı yumurtasında tekrardan döllenme olduğu için ikinci kez hamile kalmış ve konu gündemde yer almıştı. Annenin Ayaz ve Poyraz ismini verdikleri süperfetasyon bebeklerini büyüttüğü öğrenildi ve olayın dünyadaki 12. vaka olduğu bilgisine ulaşıldı. Anne Çelik yaşadıklarının fantastik olduğunu belirtirken bebeklerinden ilham alarak felsefi ögeler içeren fantastik ve bilim kurgu kitaplar yazdığını söyledi.

Ender ve Sevinç Çelik çifti İzmir Urla'da yaşamaktaydı ve 2017 senesinin Şubat ayında ikinci bebeklerine sahip olacaklarını öğrenerek isimlerinden söz ettirmişti. Çelik ailesi büyük mutluluk yaşamış ve yaklaşık olarak 1 ay sonra gerçekleşen hastane kontrolünde bir sürpriz ile karşılaşmıştı. Annenin başka bir yumurtasına tekrardan döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığı yapılan incelemelerde anlaşılmış ve Çelik çifti şaşkına dönmüştü. Yapılan inceleme ardından anne ile baba yaşanan duruma süperfetasyon isminin verildiğini ve kendilerinim dünyadaki 12. vaka olduklarını öğrenmişti.

Sevinç Çelik, Ayaz ve Poyraz ismindeki çocuklarını 6 Ekim 2017 tarihinde dünyaya getirdi ve Lina adındaki ilk çocuğu ile beraber süperfetasyon bebeklerini de büyütmeye başladı. Çelik yaşadıkları bu süreci fantastik olarak tanımlarken geçen süre zarfında yazar kimliği ile öne çıkmayı da ihmal etmedi. Çelik dijital bir platformda felsefi ögeler içeren fantastik ve bilim kurgu kitapları yayınlamaya başladı ve sonraki hedefinin ise kitaplarını basım olarak yayınlamak olduğunu belirtti.

Çelik yaşadıkları ilginç süreci anlattı ve 1 aylık hamileyken yeniden hamile kaldığını öğrendiğini belirtti. Süperfetasyon tanısının konulduğunu ifade eden anne Çelik, bu tanının dünyada sadece 11 kişinin başına geldiğini belirtirken kendilerinin ise 12. vaka olduklarını öğrendiklerini açıkladı. O dönemde çok şaşırdıklarını ve korktuklarını ifade eden Çelik çifti, 1 yaşlarında bir kızlarının daha olduğunu söyledi.