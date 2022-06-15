Hesaplarınızı Kontrol Etmeyi Unutmayın! Parala Yattı!

SED ödemelerine ilişkin beklenen ödemeler hesaplara yatırılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yüzlerce aileden beklenen paranın yatırıldığını, yüzlerce aile için beklenen ödemelerin de hesaplara yatırılmış olabileceğini söyledi. Haziran ayı hesaplarına göre toplam 1650 TL olması beklenen ödemelerin ihtiyaç sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmaya başlandığı aktarıldı. Ekonomik destek paketinden faydalanması beklenen kişilerden hesaplarını doğrulamaları istendi.

Eğitime destek olacak ve maddi ihtiyaçlarını karşılayacak temel ihtiyaç sahibi öğrencilere 1650 TL ödenek verilmeye devam edilecek. SED desteğinden yararlanan ailelere bir çocuk için 1650 TL destek verileceği, Haziran ayı ödemeleri yapılan ihtiyaç sahiplerinin hesaplarını kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.



Aile ve Refah Bakanı Yanık, ekonomik destek olan SED'e muhtaç ailelerin hesaplarına toplam 238 milyon TL ödeme yapıldığını belirtti.

1650 TL Hesaplara Yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için SED hizmetini kullanabileceğini duyurdu. Bakan Yanık, çocukların ailelerinde sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla SED desteğinden her çocuk için aylık 1650 TL destek sağlanacağını açıkladı. Ailelerin Haziran ayı ödemeleri için hesaplarını kontrol etmeleri gerektiğini ekledi.



Bakan Yanık, SED hizmetinden yararlanan ailelerin hesaplarına toplam 238 milyon TL yatırılacağına ve bu ödemelerin çocuklarının belirli bir tarihe kadar sosyal ve ekonomik faaliyetlerden yararlanmalarına yardımcı olacağına da dikkat çekti. Çocukların okul gezileri, doğa sporları, ören yeri ziyaretleri gibi etkinliklere katılmalarına yönelik okul destek projesinin SED çerçevesinde faydalarının da sağlandığına dikkat çekti. Farkındalık artırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği ortamlar oluşturduklarını da anlattı. Bakınız...Sportif faaliyetler, çevre koruma, ormancılık ve yaşlılarla birlikte olmanın faydaları. İhtiyacı olan ailelerin SED hizmetinden yararlanarak daha iyi eğitim ve koşullarda eğitim almalarının çok faydalı olacağını ifade ederek, Haziran ayı ödemelerini hesaplarına dayandıracaklarını ifade etti.