VakıfBank emekli olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürdü

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi almaları durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirecek. VakıfBank emekli vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni Kredi kampanyasında kredi faiz oranlarının düşünerek 1.55 faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır.

Emekli vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında gelen Vakıfbank yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte 1.55 faiz oranları ile vatandaşlara Kredi imkanı sağlamaya devam ediyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Vakıfbank şubelerine maaş taşımaları durumunda alacakları 25.000 TL'ye kadar kredilerde hem 36 ay vade hem de düşük faiz oranları ile kredi kullanabiliyorlar. Başvuru yapacak olan emeklilerin diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçları olmaması durumunda işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir.

VakıfBank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

VakıfBank emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 36 ay vadeli 25.000 TL kredi kampanyalarına katılmak için başvurularını bankadan internet sitesi üzerinden kredi vermektedir.

VakıfBank emekli maaşı alan müşteriler eğer şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorlarsa VakıfBank'ın yapmış olduğu mobil uygulama internet bankacılığı Kredi kampanyasına katılabiliyor. Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış ve düzenli olarak ödemeler yapmış olan vatandaşlara Vakıfbank 36 ay vadeye kadar işlem yaparak Kredi imkanı sunuyor.

5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek olan vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabiliyor. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizler de hızlı bir şekilde işlemlerinizi bankalar aracılığıyla alabilirsiniz.