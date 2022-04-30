Hesaplarınızı Kontrol Edin, O Banka Bayramdan Önce 300 TL Yollamaya Başladı!

Alışveriş yapmak hem bir ihtiyaç hem de bir keyiftir aslında. Bu açıdan bakıldığında hayatın her alanında insan ihtiyaçlarının sınırı yoktur. Tam da böyle bir durumda Bankaya kredi kartı ile aylık belirli tutarında harcama yapılacağına yönelik yalnızca söz veren tüketiciler, yüzlerce TL'lik puan kazanabiliyor. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Denizbank tek bir sözünüze anında 300 TL hediye veriyor

Denizbank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinde yapılan son dakika açıklamasına göre 2022 bahar kampanyaları kapsamında alışveriş yapmaktan hoşlanan vatandaşlara harcama yaptıkları sürece kazandırmaya devam ediyor. İşte bu kampanyalardan biri ise Denizbank tarafından sadece müşterilerin tek bir sözü ile 300 TL hediye ettiği kampanyada nokta bu kampanya kapsamında Denizbank kredi kart müşterileri, 1 yıl boyunca ayda belirlenmiş tutar da harcama gerçekleştirdiklerini dair söz vererek anında 300 TL değerinde Bonus hediyesi kazanabiliyor.

Denizbank 300 TL Bonus hediye kampanyası özellikleri neler?

Denizbank tarafından Bütün kredi kartı müşterilerine ilişkin sunulan harcama sözüne yönelik 300 TL tutarında hediye kampanyasından faydalanabilmek amacıyla kesinlikle kredi kartı ekstre ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılmış olması gerekir. Diğer taraftan ticari kartlar ile ticari kullanım gerçekleştirmiş olan kart sahipleri ise bu kampanyadan faydalanamıyor.

Kampanya kapsamında verilecek aylık taahhüt tutarı, talimatın vermiş olduğu ilk hesap kesim tarihinden 1 gün sonra bir sonraki dönem hesap kesim tarihi arasında tamamlanıyor. Aylık hediye bonus kazandıran aylık taahhüt tutarını karşılamama ya da tamamlanan veya durumunda ise Denizbank tarafından taahhüt kaçıncı ayda olduğuna göre denk gelen tutardaki bonus bakiyesi iade edilecek.