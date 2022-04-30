Bayram geldi hoş geldi! Bayram parası hesaplara faizsiz olarak yatıyor

Bayramda nakit problemi yaşamayın! Üç ay ertelemeli fırsata resmen ilan edildiği, Üstelik ilk 1 ay faizsiz seçeneklerle.. Ramazan Bayramı'nı rahat bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşların dikkatine! 3 ay erteleme fırsatı resmen ilan edildi.

Buna göre dijital bankacılık piyasasında cazip kredi teklifleri ile avantajlı bankacılık ürün ve hizmetleri ile dikkat çeken en kolay, 3 ay ertelemeli bir şekilde bayram kredisi ile nakit problemleri yaşayan vatandaşlara çözüm arıyor. 50.000 TL'ye kadar en uygun faiz oranları ile kullandırılacak kredi kapsamında ayrıcalıklı ödeme planları da sunuluyor.

30 yıl vadeli faizsiz anında bin TL kredi almak ister misiniz?

En kolay tarafından Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan kampanya kapsamında bin TL'ye kadar olan nakit problemleriniz açısından vatandaşların 30 gün boyunca herhangi bir faiz ödemesi gerçekleştirmeden kredilerini istedikleri gibi kullanmaları sağlanıyor. Üstelik hızlı ve kolay bankacılık işlemleri aracılığı ile anında kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirerek vatandaşların nakit problemlerini karşılamaları sağlanıyor.

Kolay nakit kapsamında Kredi vadesi 60 gün olacak şekilde açıklanmıştır. Fakat ilk 30 gün sıfır faiz oranı ile bin TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirilirken 31 ile 60 gün vade arasında ise belirlenmiş yüzde 2.99 faiz oranlarına göre ödeme işlemleri gerçekleştirilir. Bin TL'ye kadar olan Akif problemlerin izin tamamı açısından en kolay faizsiz kredi avantajını kaçırmayın!