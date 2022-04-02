Hesaplarınızı Kontrol Edin! Bu Sabah Yatmaya Başladı, 5250 TL Anında Cepte! Emekli vatandaşlar için kolaylıklar sağlanmaya devam ediliyor. Sorgusuz sualsiz bir şekilde emekli vatandaşların hesaplarına 2750 TL ile 5.000 TL arasında para yatırılıyor. Bu büyük müjdeyi sabah saatlerinden itibaren duyan emekli vatandaşlar, şimdiden kuyruğa girdi bile.

3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan alma sözü veren emekli vatandaşlara bankalar tarafından 600 TL'den 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emekli maaşı almaya yeni hak kazanan emekli vatandaşlar için fırsat henüz tamamlanmış değil. Fakat ödemelerin miktarı ile ek bir şekilde emekli vatandaşlara sunulan fırsatlar dikkat çekmeye devam ediyor.

Bankalar, emekli vatandaşlar için kampanyaları ile yarışmaya başladı. 2750 tl ye varan promosyon ödemesi yapılırken diğer taraftan kimi yakınını getirene ve kimi kart ile harcama yapana ya da kimi de otomatik bir şekilde ödeme talimatını ek ödeme yapılıyor. Kazanç böylelikle 5000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekli vatandaşlara banka promosyonu fırsatı devam ediyor. Taban promosyon uygulaması maaşı 500 TL’nin altında olan vatandaşlara genelde 500 TL verilirken 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşlara 625 TL ve 2500 TL ile daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara 750 TL olacak şekilde kamu bankaları tarafından emekli promosyon ödemesi verilirken bu oran özel bankalarda daha da yükseklere çıkmaktadır.

Emekli Promosyon Ödemesinden Faydalanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Emekli promosyon ödemesinden faydalanmak için genel itibari ile yapılması gereken herhangi bir şey yok. Emekli aylıklarının alınması ile beraber emekli promosyon ödemeleri de aynı şekilde banka hesabına yatmaktadır.