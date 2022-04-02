Ödemeler Bugün Yapılmaya Başlandı! Başvuranları ATM'den 5000 TL Anında Veriliyor. ING Bank’tan yeni müşteri olacaklar açısından faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası son dakika olarak açıklandı. 5000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız bir şekilde sunulacak ihtiyaç kredisinin yanı sıra aynı zamanda 10.000 TL'ye kadar nakit kredisinin yüzde 0.99 faiz oranı ile ING Bank şubelerinden çekilmesi mümkündür.

Belirli dönemlerde bankalar, müşterilerine bazı kampanyaları sunarak avantajlı oranlardan nakit para sahibi olmalarını sağlıyor. Son dönemlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle, en uygun kredi sunan bankalar araştırılırken ING Bank tarafından hoşgeldin kampanyası adı altında 5000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sunulurken diğer taraftan uygun faiz oranları ile 10.000 TL ve daha da üzerinde nakit kredisinin çekilmesi olanağı tanınmaktadır.

ING Müşterisi Olanlar İçin Hoşgeldin Kampanyası Koşulları Ve Detayları Neler?

· 5000 TL'ye kadar 3 ile 6 ay arasında vadede faizsiz olacak şekilde ve diğer taraftan 10.000 TL'ye kadar 3 ile 12 ay vade de yüzde 0.99 faiz oranlı avantajı ile sigortalı ihtiyaç kredisi kampanyası 5000 kişi ile sınırlı tutulmuştur,

· Bu kampanya haricinde aynı zamanda yeni müşteriler açısından 3 ile 36 aylık vade seçenekleri ile aylık faiz oranlarının yüzde 1.74 ile yüzde 3.39 arasında olacak biçimde belirlenmesi ile ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir,

· Yeni müşteri ihtiyaç kredisi kampanya faiz oranlarının yalnızca kredim güvende hayat sigortası kapsamında kullanılan krediler de geçerli olduğunu bilmenizde fayda olacaktır